    इंदौर में प्रशासन के दावे खोखले, दो लोग फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का हुए शिकार

    इंदौर शहर में दो लोग फिर चाइनीज मांझे का शिकार हो गए। शहर में प्रतिबंध के बाद भी इसकी कई स्थानों पर बिक्री हो रही है। पिछले दिनों 16 साल के एक छात्र की चाइनीज मांझे से गला कटने पर मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने इन्हें बेचने वाले कुछ लोगों को पर कार्रवाई कर पकड़ा था, लेकिन अभी भी यह बाजार में बिक रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 07:38:53 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 07:44:52 AM (IST)
    इंदौर में प्रशासन के दावे खोखले, दो लोग फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का हुए शिकार
    इंदौर में चाइनीज मांझे से कटी युवक की गर्दन।

    HighLights

    1. मांझे की चपेट में आने के पहले फोन आने से धीमी की वाहन की रफ्तार
    2. युवक का वाहन यदि तेज रफ्तार में होता तो अधिक चोट लग सकती थी
    3. घटना के बाद से युवक घबराया हुआ है, वह हादसे को भूल नहीं पा रहा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हकीकत यह है कि कई स्थानों पर इसकी बिक्री हो रही है। शहर में रविवार शाम दो हादसे हो गए। रानीपुरा क्षेत्र के हाथीपाला में दोपहिया वाहन से जा रहा युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, वह संभल पाता उससे पहले गर्दन में कट लग गया। यह घटना शाम करीब सात बजे की है।

    30 वर्षीय रेहान पुत्र मकबूल खान निवासी साउथ तोड़ा अपने दोपहिया वाहन से घर जा रहा था। तभी डोर उसकी गर्दन पर आ गई। गनीमत रही कि इस घटना के 10 सेकंड पहले ही रेहान के पास किसी का फोन आया था, उसे देखने के चलते वाहन की गति धीमी कर ली थी। यदि तेज रफ्तार में वाहन होता तो अधिक चोट लग सकती थी।


    डोर लगने के बाद स्वजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार चल रहा है। भाई जावेद ने बताया कि रेहान फर्नीचर बनाने का काम करता है। वह काम के बाद ही घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। हमने थाने पर भी इसकी सूचना दे दी है। घटना के बाद से घायल युवक घबराया हुआ है, वह उस हादसे को भूल ही नहीं पा रहा है।

    चाइनीज मांझे से पैर के अंगूठे में लगा कट

    इसी प्रकार खजराना क्षेत्र में रोबोट चौराहे पर एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे उसे चोट आई है। 27 वर्षीय जीवन पुत्र शिव निवासी सतवास पैदल जा रहा था। तभी पैर में चाइनीज मांझा आकर उलझ गया, जिससे पैर के अंगूठे में कट लग गया। चोट लगने के बाद खून निकलने लगा। राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां से एमवाय भेजा गया है।

    सप्ताहभर पहले हुई चाइनीज मांझे से आठवीं के छात्र की मौत

    सप्ताहभर पहले रविवार के दिन ही चाइनीज मांझे से तेजाजी नगर क्षेत्र में आठवीं के छात्र 16 वर्षीय गुलशन पुत्र रामकिशन की मौत हो गई थी। वह अपने भाई और दो दोस्तों के साथ रालामंडल घूमने गया था। यहां से लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। छात्र की जान जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं।

    हर वर्ष चाइनीज मांझे के शिकार होते हैं लोग

    • जनवरी 2025 में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में चाइनीज डोर की चपेट में आने से 20 वर्षीय हिमांशु पुत्र संजय सोलंकी की मौत हो गई थी। वह दोस्त के साथ बाइक पर गैस की टंकी लेने जा रहा था। इस दौरान वह चाइनीज डोर की चपेट में आ गया था और उसकी गर्दन कट गई।

    • 21 दिसंबर को रणजीत हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव पर्व में विकास वर्मा पत्नी रीना के साथ जा रहे थे। तभी छत्रीपुरा और महू नाका के बीच 12 भाई रोड पर एक पतंग कटकर आई। विकास के कान को छूते हुए चाइनीज मांझा पत्नी रीना की गर्दन पर आ गया। गर्दन कटते ही खून बहने लगा।

    • एक जनवरी को पिता के लिए खाना लेकर जा रहे 15 वर्षीय मोहम्मद फैज के सिर पर जूनी इंदौर ब्रिज पर चाइनीज डोर आ लगी थी। फैज लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। उसने जैसे-तैसे मोबाइल निकालकर पिता को फोन लगाया। वे सब काम छोड़कर तत्काल बेटे के पास पहुंचे और उसका उपचार करवाया।

  • 26 दिसंबर को सैटेलाइट टाउनशिप निवासी विनोद अग्रवाल दोस्त विनोद यादव के साथ मालगंज से महू नाका जा रहे थे। तभी बालदा कालोनी में चाइनीज मांझा आया और गर्दन में फंस गया, जिससे गर्दन कट गई थी।

