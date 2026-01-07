मेरी खबरें
    Indore Airport: रनवे सुधार में देरी, समर सीजन से ही इंदौर को मिलेंगी नई उड़ानें

    रनवे सुधार का कार्य पहले दिसंबर तक पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन अब इसकी समय-सीमा बढ़ाकर मार्च कर दी गई है। रनवे सुधार पूरा होने के बाद इंदौर ए ...और पढ़ें

    By prem jat
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 10:14:29 PM (IST)
    Indore Airport: रनवे सुधार में देरी, समर सीजन से ही इंदौर को मिलेंगी नई उड़ानें
    इंदौर एयरपोर्ट।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे सुधार कार्य में देरी के कारण इंदौर से उड़ानाें की संख्या में बढ़ोतरी समर सीजन से ही हो सकेगी। साथ ही नए शहरों के लिए भी सीधी उडा़ने शुरु होने से हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

    रनवे सुधार का कार्य पहले दिसंबर तक पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन अब इसकी समय-सीमा बढ़ाकर मार्च कर दी गई है। रनवे सुधार पूरा होने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर 24 घंटे उड़ानों का संचालन संभव हो सकेगा, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।


    इंदौर एयरपोर्ट पर 2752 मीटर लंबे रनवे का सुधार कार्य पिछले वर्ष फरवरी में शुरू किया गया था और तब से लगातार जारी है।रनवे की डामर हो हटाकर नई बिछाई जा रही है।

    सुधार कार्य के चलते उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। रात 10.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक करीब आठ घंटे तक उड़ानों का संचालन पूरी तरह बंद है, जबकि पहले इस अवधि में एक दर्जन से अधिक उड़ानें संचालित होती थीं।

    एयरपोर्ट प्रबंध द्वारा अब रनवे सुधार कार्य मार्च तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में 30 मार्च से लागू होने वाले समर सीजन से इंदौर एयरपोर्ट 24 घंटे संचालित होने लगेगा।

    एयरलाइंस ने बदले शेड्यूल

    बीते साल फरवरी में रनवे सुधार कार्य के कारण रात्रि 12.30 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ानों का संचालन बंद किया गया था।बाद में अक्टूबर से सुधार कार्य में तेजी लाने के लिए रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक एयरपोर्ट से उडा़नों का संचालन बंद किया गया।रात्रि में रनवे बद रहने के कारण शारजाह, पुणे, चेन्नई, जयपुर जैसी देर रात और अल सुबह संचालित होने वाली एक दर्जन उडानों का समय बदला गया था। वहीं कई उड़ानों का संचालन बंद किया गया था। यह उड़ाने समर सीजन से फिर शुरू हो सकती है।

    लगातार बढ़ रहे हवाई यात्री

    इंदौर एयरपोर्ट से बीते तीन सालों से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तीन सालों में एक करोड, 17 लाख, 80 हजार 588 यात्री हवाई सफर पुरा कर चुके है। इसमें बीते साल रिकार्ड 43 हजार 96 हजार 611 यात्रियों ने हवाई सफर किया है। यह आंकड़ा उस दौरान पहुंचा, जब रात्रि में एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन बंद है। ऐसे 24 घंटे एयरपोर्ट संचालित होने पर उड़ाने बढ़ने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

