    चूहे ने गिरा दी इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग, सर्विस क्वालिटी सर्वे में देश में चौथे नंबर पर पहुंचा

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 12:09:23 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 12:13:44 PM (IST)
    चूहे ने गिरा दी इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग, सर्विस क्वालिटी सर्वे में देश में चौथे नंबर पर पहुंचा
    इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। फाइल फोटो

    HighLights

    1. एयरपोर्ट पर यात्री को चूहे के काटने की घटना से छवि को नुकसान पहुंचा।
    2. हवाई यात्रियों की संतुष्टि को लेकर किया जाता है एयरपोर्ट का सर्वे।
    3. एशिया पैसेफिक के एयरपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट का 63 वां स्थान रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की रैंकिंग में इस तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे की तीसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट देश में एक पायदान नीचे खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पिछली तिमाही में यह तीसरे स्थान पर था, जबकि पहली तिमाही में भी चौथे स्थान पर रहा था।

    दूसरे तिमाही के बराबर 4.93 अंक रहने के बावजूद इंदौर को चौथी रैंकिंग से संतोष करना पड़ा। वाराणसी एयरपोर्ट ने अपनी रैंकिंग में 0.02 अंकों का सुधार कर 4.94 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। एशिया पैसेफिक की इंटरनेशनल रैंकिंग में भी इंदौर एयरपोर्ट को पांच पायदान का नुकसान हुआ है। अब यह 98 एयरपोर्ट में 58वें से 63वें स्थान पर पहुंच गया है।


    देश में इस समय पुणे एयरपोर्ट 4.96 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि गोवा दूसरे और वाराणसी को 4.94 अंक के साथ तीसरा स्थान पर रहा। इंदौर एयरपोर्ट को 4.93 अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छी बात यह है कि गोवा और वाराणसी से इंदौर के अंक में केवल 0.1 का ही अंतर है।

    एएसक्यू सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा किया जाता है, जिसमें सालाना 18 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले एयरपोर्ट शामिल किए जाते हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि यात्रियों की शिकायतों और सर्वे के निष्कर्षों के आधार पर सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। लक्ष्य है कि आने वाली तिमाही में इंदौर एयरपोर्ट फिर से शीर्ष में अपनी जगह बनाए।

    सफाई और शॉपिंग सुविधाओं पर कम अंक

    इस तिमाही में यात्रियों से 31 बिंदुओं पर प्रतिक्रिया ली गई, जिनमें से 24 बिंदुओं पर इंदौर एयरपोर्ट के अंक घटे हैं। सबसे कम स्कोर शॉपिंग व वैल्यू फॉर मनी, वाशरूम की स्वच्छता और टॉयलेट्स की मेंटेनेंस पर मिला। हालांकि, सुरक्षा जांच और कर्मचारियों की मददगार प्रवृत्ति के बिंदुओं पर एयरपोर्ट को बेहतर अंक मिले हैं।

    चूहे के काटने की घटना का असर

    सितंबर 2025 में एयरपोर्ट पर एक यात्री को चूहे के काटने की घटना ने भी इंदौर एयरपोर्ट की छवि को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद प्रबंधन ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को हटाया और सफाई व पेस्ट कंट्रोल कंपनियों पर जुर्माना लगाया था।

    देश के शीर्ष 10 एयरपोर्ट

    पुणे, गोवा, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, रायपुर, बस्तर और पटना एयरपोर्ट इस तिमाही के टॉप-10 में शामिल हैं।

    इन पाइंट पर होता है सर्वे

    • एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी।

    • टर्मिनल पर प्रवेश के लिए साइन बोर्ड।

    • हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए परिवहन साधन की कीमत।

    • अपने चेक इन क्षेत्र को आसानी से खोजें।

    • चेक इन पर प्रतीक्षा समय।

    • सुरक्षा प्रस्ताव में प्रतीक्षा समय।

    • सुरक्षा जांच कर्मचारियों की निष्ठा और मदद करना।

    • कस्टम और पासपोर्ट काउंटर पर प्रतीक्षा।

    • काउंटर स्टाफ की निष्ठा और मदद करने का उद्देश्य।

    • रेस्तरां, बार, कैफे की कीमत के अनुरूप होना।

    • दुकान व रेस्तरां के कर्मचारियों का मदद करना।

    • टर्मिनल में अपना रास्ता तलाशने में आसानी।

    • उड़ान की जानकारी के डिस्पले।

    • टर्मिनल में चलने की दूरी और कनेक्ट करने में आसानी।

    • चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता।

    • मनोरंजन और विश्राम के विकल्प।

    • टॉयलेट की उपलब्धता।

    • टॉयलेट की स्वच्छता।

    • स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा स्वच्छता।

    • माहौल और वातावरण।

    • स्टाफ की शिष्टता और मदद करने का रवैया।

