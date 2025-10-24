Indore Airport: हवाई यात्रियों के लिए 26 अक्टूबर से होगी विंटर सीजन की शुरुआत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हवाई यात्रियों के लिए विंटर सीजन की शुरुआत 26 अक्टूबर से होने जा रही है। इस अवसर पर इंदौर की हवाई कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की संभावना है। विंटर शेड्यूल के तहत एयर इंडिया और इंडिगो विमान कंपनियां इंदौर से आधा दर्जन नई उड़ानें शुरू करने जा रही हैं। इनके शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को विशेष रूप से लाभ होगा। जम्मू, उदयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए फिर से सीधा हवाई संपर्क स्थापित होगा, जबकि नासिक उड़ान से धार्मिक यात्रा भी सुगम होगी।
दिल्ली और मुंबई की कनेक्टिविटी में वृद्धि से व्यापार को भी गति मिलेगी। शारजाह जाने वाली उड़ान सप्ताह में सातों दिन संचालित होगी और गोवा की उड़ान में भी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से विंटर सीजन की शुरुआत के साथ ही आधा दर्जन नई उड़ानें शुरू होंगी, जिससे पूर्व में संचालित उड़ानों का समय भी बदलेगा।
इंदौर से जोधपुर, उदयपुर, नासिक, जम्मू, दिल्ली और मुंबई के लिए नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। शारजाह की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी अब सातों दिन सुबह इंदौर से रवाना होगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कनेक्टिविटी में सुधार से यात्रियों को बेहतर यात्रा विकल्प मिलेंगे। लगभग तीन माह बाद इंडिगो एयरलाइंस अपनी चार बंद उड़ानें फिर से शुरू कर रही है। अगस्त से बंद हुई जोधपुर, उदयपुर, जम्मू और नासिक की सीधी उड़ानें एक बार फिर उड़ान भरेंगी।
ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन आफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि नई उड़ानों के शुरू होने से घरेलू कनेक्टिविटी में सुधार होगा और शारजाह उड़ान नियमित होने से यात्रियों को दिन में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। यह बदलाव कनेक्टिंग फ्लाइट्स और ट्रांजिट यात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। राजधानी की कनेक्टिविटी में सुधार एयर इंडिया इंदौर से दिल्ली और मुंबई के लिए एक-एक नई उड़ान शुरू करेगी। इससे यात्रियों को अब कंपनी की रोजाना दिल्ली के लिए चार और मुंबई के लिए दो उड़ानें मिलेंगी।
इस प्रकार इंदौर से दिल्ली के लिए कुल सीधी उड़ानों की संख्या 12 और मुंबई के लिए सात हो जाएगी। इससे देश की राजधानी दिल्ली और व्यापार की राजधानी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। सुबह-शाम की यात्रा अब अधिक सुविधाजनक होगी। शारजाह के लिए अब प्रतिदिन उड़ान विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी विंटर सीजन की शुरुआत से राहत मिलेगी।
एयर इंडिया एक्सप्रेस शारजाह उड़ान को अब सप्ताह में सातों दिन संचालित करेगी। नई समय सारणी के अनुसार यह उड़ान सुबह 10.10 बजे इंदौर से रवाना होकर यूएई के स्थानीय समयानुसार दोपहर 12.05 बजे शारजाह पहुंचेगी। वापसी में यह उड़ान दोपहर 1.05 बजे शारजाह से उड़ान भरकर शाम 5.50 बजे इंदौर पहुंचेगी। अब तक यह उड़ान रात्रि में आती थी और देर रात रवाना होती थी।
गोवा उड़ान में भी बदलाव एयर इंडिया एक्सप्रेस की गोवा फ्लाइट अब दक्षिण गोवा के एयरपोर्ट पर उतरेगी। यह उड़ान भी सुबह इंदौर से रवाना होकर दोपहर में लौटेगी। इससे पर्यटकों को दक्षिण गोवा के बीच इलाकों तक सीधी पहुंच मिलेगी। इंदौर से सुबह 10.55 बजे रवाना होकर दोपहर 12.35 बजे गोवा पहुंचेगी, जिससे पर्यटकों को लाभ होगा।
(नोट - जम्मू और उदयपुर की उड़ान सप्ताह में चार दिन रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रवाना होगी। वहीं नासिक की उड़ान तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रवाना होगी।)