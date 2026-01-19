कनाडा या फ्रांस नहीं... अब इंदौर की कंपनी बनाएगी ISRO के अगले मिशन के लिए रॉकेट लांचिग पैड की प्लेट

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। मिशन चंद्रयान व गगनयान के लिए उपकरण बना चुकी इंदौर की कंपनी को एक बार फिर अंतरिक्ष मिशन के लिए उपकरण बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इंदौर की आइटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अगले अंतरिक्ष मिशन के लिए राकेट की लांचिंग पैड की प्लेट बनाने का जिम्मा दिया है। कंपनी जून 2024 में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन को ऐसी ही 200 प्लेट तैयार करके दे चुकी है। इसका उपयोग गगनयान के लांच पैड में हुआ था।
अब अगले मिशन के लिए कंपनी को इस माह के अंत तक दो-दो टन वजनी दो एल्युमिनियम एलाय रिंग मिलेगी। कंपनी अगले चार माह में इस रिंग से 400 एल्युमिनियम प्लेट तैयार करेगी। भारत पूर्व में अंतरिक्ष यान प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट व राकेट भेजने के लिए कनाडा व फ्रांस से इस तरह का मटेरियल व अन्य पार्ट्स लेता था। इसके बाद केंद्र सरकार ने देश की बड़ी कंपनियों को चिह्नित कर उन्हें इस तरह के पार्ट्स बनाने वाली मशीनरी उपलब्ध करवाई।
इसी का परिणाम है कि अब देश आत्मनिर्भर हुआ और सैटेलाइट व राकेट मिशन के उपकरण इंदौर सहित देश के अन्य शहरों की कंपनियां तैयार करने लगीं। पूर्व में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के प्रतिनिधियों ने इंदौर की कंपनी को विशेष मेटल कटिंग मशीन तैयार करने का सुझाव दिया। कंपनी ने इंदौर में न सिर्फ यह मशीन तैयार की बल्कि गगनयान मिशन के लिए इससे एल्युमिनियम की स्लाइस काटकर तैयार की।
यह भी पढ़ें- कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में SC का MP सरकार को अल्टीमेटम, कहा- मंत्री जी पर केस चलेगा या नहीं? 2 हफ्ते में दें जवाब