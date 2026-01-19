मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कनाडा या फ्रांस नहीं... अब इंदौर की कंपनी बनाएगी ISRO के अगले मिशन के लिए रॉकेट लांचिग पैड की प्लेट

    मिशन चंद्रयान व गगनयान के लिए उपकरण बना चुकी इंदौर की कंपनी को एक बार फिर अंतरिक्ष मिशन के लिए उपकरण बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इंदौर की आइटीएल इंडस ...और पढ़ें

    By Udaypratap SinghEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 06:38:15 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 06:38:15 PM (IST)
    कनाडा या फ्रांस नहीं... अब इंदौर की कंपनी बनाएगी ISRO के अगले मिशन के लिए रॉकेट लांचिग पैड की प्लेट
    ISRO के अगले मिशन के लिए रॉकेट लांचिग पैड की प्लेट

    HighLights

    1. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इंदौर की कंपनी को दिया काम
    2. कनाडा और फ्रांस पर निर्भरता खत्म, इंदौर में बन रहे पार्ट्स
    3. अगले 4 महीनों में तैयार की जाएंगी 400 एल्युमिनियम प्लेटें

    उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। मिशन चंद्रयान व गगनयान के लिए उपकरण बना चुकी इंदौर की कंपनी को एक बार फिर अंतरिक्ष मिशन के लिए उपकरण बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इंदौर की आइटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अगले अंतरिक्ष मिशन के लिए राकेट की लांचिंग पैड की प्लेट बनाने का जिम्मा दिया है। कंपनी जून 2024 में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन को ऐसी ही 200 प्लेट तैयार करके दे चुकी है। इसका उपयोग गगनयान के लांच पैड में हुआ था।

    आगामी लक्ष्य: 400 एल्युमिनियम प्लेट का निर्माण

    अब अगले मिशन के लिए कंपनी को इस माह के अंत तक दो-दो टन वजनी दो एल्युमिनियम एलाय रिंग मिलेगी। कंपनी अगले चार माह में इस रिंग से 400 एल्युमिनियम प्लेट तैयार करेगी। भारत पूर्व में अंतरिक्ष यान प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट व राकेट भेजने के लिए कनाडा व फ्रांस से इस तरह का मटेरियल व अन्य पार्ट्स लेता था। इसके बाद केंद्र सरकार ने देश की बड़ी कंपनियों को चिह्नित कर उन्हें इस तरह के पार्ट्स बनाने वाली मशीनरी उपलब्ध करवाई।


    आत्मनिर्भर भारत: विदेशों पर निर्भरता हुई खत्म

    इसी का परिणाम है कि अब देश आत्मनिर्भर हुआ और सैटेलाइट व राकेट मिशन के उपकरण इंदौर सहित देश के अन्य शहरों की कंपनियां तैयार करने लगीं। पूर्व में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के प्रतिनिधियों ने इंदौर की कंपनी को विशेष मेटल कटिंग मशीन तैयार करने का सुझाव दिया। कंपनी ने इंदौर में न सिर्फ यह मशीन तैयार की बल्कि गगनयान मिशन के लिए इससे एल्युमिनियम की स्लाइस काटकर तैयार की।

    यह भी पढ़ें- कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में SC का MP सरकार को अल्टीमेटम, कहा- मंत्री जी पर केस चलेगा या नहीं? 2 हफ्ते में दें जवाब

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.