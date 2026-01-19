कनाडा या फ्रांस नहीं... अब इंदौर की कंपनी बनाएगी ISRO के अगले मिशन के लिए रॉकेट लांचिग पैड की प्लेट

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। मिशन चंद्रयान व गगनयान के लिए उपकरण बना चुकी इंदौर की कंपनी को एक बार फिर अंतरिक्ष मिशन के लिए उपकरण बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इंदौर की आइटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अगले अंतरिक्ष मिशन के लिए राकेट की लांचिंग पैड की प्लेट बनाने का जिम्मा दिया है। कंपनी जून 2024 में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन को ऐसी ही 200 प्लेट तैयार करके दे चुकी है। इसका उपयोग गगनयान के लांच पैड में हुआ था।

आगामी लक्ष्य: 400 एल्युमिनियम प्लेट का निर्माण अब अगले मिशन के लिए कंपनी को इस माह के अंत तक दो-दो टन वजनी दो एल्युमिनियम एलाय रिंग मिलेगी। कंपनी अगले चार माह में इस रिंग से 400 एल्युमिनियम प्लेट तैयार करेगी। भारत पूर्व में अंतरिक्ष यान प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट व राकेट भेजने के लिए कनाडा व फ्रांस से इस तरह का मटेरियल व अन्य पार्ट्स लेता था। इसके बाद केंद्र सरकार ने देश की बड़ी कंपनियों को चिह्नित कर उन्हें इस तरह के पार्ट्स बनाने वाली मशीनरी उपलब्ध करवाई।