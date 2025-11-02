Indore में बीआरटीएस तोड़ने की शुरुआत, नए स्वरूप में दिखेगा शहर का ट्रांसपोर्ट मॉडल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कभी शहर के आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की पहचान माने जाने वाले बीआरटीएस कॉरिडोर को अब इतिहास बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार से इसकी रेलिंग और स्टेशनों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और एमआईसी सदस्यों ने जीपीओ चौराहे के पास बीआरटीएस की रेलिंग हटाने की शुरुआत की।

वर्ष 2013 में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से 11.4 किलोमीटर लंबे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) का निर्माण किया गया था। उस समय इसे शहरवासियों को सुगम और तेज लोक परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन समय के साथ बीआरटीएस का अलग लेन और रेलिंग वाला ढांचा यातायात जाम का कारण बन गया।

इसी वजह से लोगों ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाए और मामला अदालत तक पहुंचा। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीआरटीएस हटाने की घोषणा की थी। करीब सात महीने बाद अब इसे हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। कैसा होगा इंदौर का नया ट्रांसपोर्ट मॉडल बीआरटीएस हटने के बाद शहर में मिक्स लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। अब बसें और अन्य वाहन एक ही सड़क पर चल सकेंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार, रेलिंग हटाने के बाद सड़क के बीच में नया डिवाइडर बनाया जाएगा ताकि सभी वाहनों के लिए चौड़ा मार्ग तैयार हो सके।