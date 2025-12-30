Indore का भागीरथपुरा बना 'डेथ जोन', 26 दिसंबर से ही शुरू हो गया था मौत का सिलसिला, फिर भी जागा नहीं स्वास्थ्य विभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी हैं। जब क्षेत्र में दूषित पानी से 26 दिसंबर को पहली मौत हुई तो उसे छुपा लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार समय पर नहीं जागे और लोगों का इलाज नहीं किया। घटना सामने के बाद अब दिखावा कर रहे हैं।

नईदुनिया की टीम मंगलवार को भागीरथपुरा स्थित भाऊ गली पहुंची। यहां देखा तो एक मकान में मातम पसरा हुआ था। घर के बाहर भाई और बहन मां को याद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को मां गोमती रावत (50) की मौत हो गई है। उन्हें पहले से कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। उल्टी-दस्त की समस्या के बाद मौत हो गई। दूषित पानी की शिकायत हमें करीब 10 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।