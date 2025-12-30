सतना ब्लड बैंक कांड: जांच के लिए पहुंची NHRC की टीम, गोपनीय तरीके से शुरू की पड़ताल, आयोग की एंट्री से मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनि​धि, सतना। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के एचआइवी पाजिटिव होने के सनसनीखेज मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का दो सदस्यीय दल सोमवार शाम सतना पहुंच गया। आयोग की यह टीम मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह गोपनीय ढंग से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

एनएचआरसी के इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के अधिकारी रोहित सिंह और संजय कुमार इस दल में शामिल हैं। दोनों अधिकारी अपराध जांच के अनुभवी माने जाते हैं। टीम शाम करीब 4:30 बजे सर्किट हाउस पहुंची। वहां कुछ देर विश्राम के बाद दल एक अज्ञात स्थान के लिए रवाना हुआ और करीब डेढ़ घंटे बाद वापस लौटा। टीम कहां गई और क्या गतिविधियां रहीं, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई।