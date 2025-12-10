मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 09:36:58 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 09:39:32 PM (IST)
    इंदौर में बिल्डर पर सरेराह हमला, पोकर गैंग के सरगना पर केस
    इंदौर में हुआ हमला।

    HighLights

    1. चार महीने पूर्व भी आफिस में घुसा था आरोपित
    2. करोड़ों रुपये वसूलने के लिए धमकाने का आरोप
    3. गुंडागर्दी में पोकर गैंग के सरगना पर केस दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर के बड़े बिल्डर उत्तम झंवर पर जवाहर मार्ग जैसे व्यवस्तम मार्ग पर हमला हो गया। करोड़ों रुपये के विवाद में उत्तम पर उनके रिश्तेदार श्रेयश झंवर और उसके ड्राइवर हमला कर फरार हो गए। श्रेयश पोकर गैंग का सरगना है और उसके खिलाफ तुकोगंज व विजयनगर थाने में केस दर्ज है। विजयनगर के एमडी ड्रग्स कांड में भी श्रेयश का नाम उछला था।

    पंढरीनाथ पुलिस के अनुसार घटना बुधवार दोपहर की है। उत्तम पुत्र सूर्यनारायण झंवर अपने चालक विजय के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। आरोप है कि श्रेयश अपने चालक अशोक और राजेश के साथ आया और ओवरटेक कर उत्तम की कार रोक ली। आरोपितों ने हाकी और बैसबाल के बल्ले से हमला कर पहले कार में तोड़फोड़ की फिर उत्तम पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।


    सूचना पर उत्तम के रिश्तेदार और पुलिस मौके पर पहुंचे। उत्तम पर हमले की खबर मिलते ही विधायक और कैबिनेट मंत्रियों ने भी पुलिस को काल लगाए। पुलिस ने श्रेयश पुत्र मधु उर्फ अन्ना और राजेश व अशोक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हमले के पीछे करोड़ों रुपये का लेनदेन बताया जा रहा है। श्रेयश द्वारा चार माह पूर्व भी उत्तम के आफिस में घुस कर हमला किया गया था। महिला और बुजुर्गों के साथ अभद्रता करने पर उसकी पिटाई कर दी गई थी।

    पोकर और ड्रग्स कांड में उछला आरोपित का नाम

    श्रेयश झंवर 15 करोड़ का लेनदेन बता रहा है। पोकर गैंग के नाम से कुख्यात श्रेयश का नाम ड्रग्स(विजयनगर) और शराब(कनाड़िया) में भी नाम सामने आया है। उसकी गैंग में पुनित,शोएब,अमन,बनी,मानस,निलेश भंडारी, सहित कईं युवक शामिल है। डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के मुताबिक आरोपित का पुराना रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है।

