इंदौर में बिल्डर पर सरेराह हमला, पोकर गैंग के सरगना पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर के बड़े बिल्डर उत्तम झंवर पर जवाहर मार्ग जैसे व्यवस्तम मार्ग पर हमला हो गया। करोड़ों रुपये के विवाद में उत्तम पर उनके रिश्तेदार श्रेयश झंवर और उसके ड्राइवर हमला कर फरार हो गए। श्रेयश पोकर गैंग का सरगना है और उसके खिलाफ तुकोगंज व विजयनगर थाने में केस दर्ज है। विजयनगर के एमडी ड्रग्स कांड में भी श्रेयश का नाम उछला था।

पंढरीनाथ पुलिस के अनुसार घटना बुधवार दोपहर की है। उत्तम पुत्र सूर्यनारायण झंवर अपने चालक विजय के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। आरोप है कि श्रेयश अपने चालक अशोक और राजेश के साथ आया और ओवरटेक कर उत्तम की कार रोक ली। आरोपितों ने हाकी और बैसबाल के बल्ले से हमला कर पहले कार में तोड़फोड़ की फिर उत्तम पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।