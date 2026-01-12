इंदौर सराफा बाजार: ट्रंप के कारनामों से चांदी 7300 और सोना 1900 रुपये तक उछला

मेरी खबरें
    1. वर्तमान में केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने में खरीदी भी जारी है।
    2. चीन ने लगातार 14वें महीने में सोने की खरीदारी जारी रखी है।
    3. दुनिया में डर है ट्रंप किसी देश पर फिर हमला कर सकते हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के पहले ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली।ट्रंप के मनमाने निर्णय और बयान भू-राजनीतिक जोखिम की भावना बढ़ा रहे हैं। इससे सुरक्षित निवेश की मांग सोने और चांदी में बढ़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में हाल की अमेरिकी कार्रवाई और ग्रीनलैंड पर बढ़ी हुई बयानबाजी के बाद अब ईरान पर भी बयान दिया है। दुनिया में डर है कि ट्रंप किसी देश पर फिर से हमले जैसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

    इन राजनीति परिस्थियों के साथ-साथ, केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने में खरीदी भी जारी है। चीन ने लगातार 14वें महीने में सोने की खरीदारी जारी रखी है। सोमवार को कामेक्स पर सोना वायदा उछलकर 4588 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 84.18 डालर प्रति औंस के रिकार्ड स्तर पर कारोबार करती देखी गई।


    इससे भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में तूफानी तेजी देखने को मिली है। सोमवार को इंदौर में सोना केडबरी 1900 रुपये उछलकर 143300 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 7300 रुपये बढ़कर 253700 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। भौतिक मांग में मिले-जुले रुझान दिखे, भारत में ऊंची कीमतों ने खरीदारी को कम किया, जबकि चीन में छुट्टियों के बाद खुदरा रुचि फिर से शुरू होने से प्रीमियम में तेज़ी से उछाल आया।

    प्रमुख बैंक सकारात्मक बने हुए हैं। एचएसबीसी और यूबीएस ने भू-राजनीतिक जोखिमों, वित्तीय तनाव और लगातार आधिकारिक क्षेत्र की मांग का हवाला देते हुए 2026 के लिए अपने सोने की कीमत के दृष्टिकोण को बढ़ाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा ने केंद्रीय बैंकों को कीमतों को समर्थन देने वाले एक प्रमुख स्तंभ के रूप में और उजागर किया है।

    सराफा व्यवसायी निलेश सारडा का कहना है कि आने वाले समय में चांदी 3 लाख रुपये तक भी जा सकती है. वहीं सोना भी लगातार नई ऊंचाई छू रहा है, जिससे आम लोगों के लिए गहने खरीदना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है।

    कामेक्स वायदा पर सोना वायदा बढ़कर 4588 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4600 डालर और नीचे में 4508 डालर प्रति औंस और चांदी 84.18 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 84.88 डालर और नीचे में 79.56 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 143300 सोना आरटीजीएस में 139800 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 128100 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • शनिवार को सोना 141400 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 253700, चांदी आरटीजीएस 258000 चांदी टंच 254000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2650 रु. प्रति नग बिका।शनिवार को चांदी 246400 रु. पर बंद हुई थी।

