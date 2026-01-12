इंदौर सराफा बाजार: ट्रंप के कारनामों से चांदी 7300 और सोना 1900 रुपये तक उछला

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के पहले ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली।ट्रंप के मनमाने निर्णय और बयान भू-राजनीतिक जोखिम की भावना बढ़ा रहे हैं। इससे सुरक्षित निवेश की मांग सोने और चांदी में बढ़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में हाल की अमेरिकी कार्रवाई और ग्रीनलैंड पर बढ़ी हुई बयानबाजी के बाद अब ईरान पर भी बयान दिया है। दुनिया में डर है कि ट्रंप किसी देश पर फिर से हमले जैसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

इन राजनीति परिस्थियों के साथ-साथ, केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने में खरीदी भी जारी है। चीन ने लगातार 14वें महीने में सोने की खरीदारी जारी रखी है। सोमवार को कामेक्स पर सोना वायदा उछलकर 4588 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 84.18 डालर प्रति औंस के रिकार्ड स्तर पर कारोबार करती देखी गई।

इससे भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में तूफानी तेजी देखने को मिली है। सोमवार को इंदौर में सोना केडबरी 1900 रुपये उछलकर 143300 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 7300 रुपये बढ़कर 253700 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। भौतिक मांग में मिले-जुले रुझान दिखे, भारत में ऊंची कीमतों ने खरीदारी को कम किया, जबकि चीन में छुट्टियों के बाद खुदरा रुचि फिर से शुरू होने से प्रीमियम में तेज़ी से उछाल आया। प्रमुख बैंक सकारात्मक बने हुए हैं। एचएसबीसी और यूबीएस ने भू-राजनीतिक जोखिमों, वित्तीय तनाव और लगातार आधिकारिक क्षेत्र की मांग का हवाला देते हुए 2026 के लिए अपने सोने की कीमत के दृष्टिकोण को बढ़ाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा ने केंद्रीय बैंकों को कीमतों को समर्थन देने वाले एक प्रमुख स्तंभ के रूप में और उजागर किया है।