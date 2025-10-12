Indore Weather update: इंदौर में अक्टूबर की ठंड ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड, जानें कब तक कड़ाके की सर्दी रहेगी जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम अब धीरे-धीरे शुष्क होने लगा है। वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार को प्रदेश के शेष क्षेत्रों (रीवा, शहडोल संभाग एवं जबलपुर संभाग के कुछ हिस्से) से भी मानसून वापस हो जाने की संभावना है।
तापमान में गिरावट जारी
आसमान साफ होने के कारण रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात प्रदेश में सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान इंदौर में दर्ज किया गया। यह देश के मैदानी क्षेत्रों में रात का सबसे कम तापमान रहा। साथ ही यह पिछले 12 वर्षों में अक्टूबर के 12 दिनों में इंदौर का सबसे कम तापमान भी है। प्रदेश के 30 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। वहीं, दिन का सबसे अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज हुआ।
मौसम विभाग का अनुमान
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वातावरण से नमी की मात्रा कम हो रही है, जिससे आसमान पूरी तरह साफ हो गया है। हवाओं की दिशा उत्तरी है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है।
कितने दिनों तक सर्दी
देश के मैदानी क्षेत्रों में इंदौर सबसे ठंडा शहर रहा। दूसरे नंबर पर कानपुर (14.8 डिग्री), तीसरे पर नौगांव (15.3 डिग्री) और चौथे पर धार (15.5 डिग्री) रहा। मौसम का यह मिजाज अगले दो-तीन दिन तक बने रहने की संभावना है।
