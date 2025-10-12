Indore विधायक गोलू शुक्ला की बस ने फिर बरपाया कहर, मां-बेटी को मारी टक्कर, हादसे में महिला घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विधायक राकेश उर्फ गोलू शुक्ला द्वारा संचालित ट्रेवल्स की बस ने एक बार फिर कहर बरपाया। राजकुमार ब्रिज पर ओवरटेक करने में स्कूटर सवार महिला को टक्कर मार दी। महिला 9 वर्षीय बेटी के साथ ब्रिज से उतर रही थी। हादसे में महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया।

लापरवाही से बस चला रहा था चालक तुकोगंज टीआइ जितेंद्र यादव के अनुसार हादसा शाम करीब सवा छह बजे राजकुमार ब्रिज का है। बस (एमपी 09डीएच 1899) ब्रिज पर चढ़ रही थी। चालक लापरवाही पूर्वक बस चला रहा था। वह सकरें रास्ते में भी वाहनों को ओवरटेक कर आगे निकल रहा था। तभी स्कूटर (एमपी 09एसआर 4913) से सामने से आ रहे अर्शी अली को टक्कर मार दी।