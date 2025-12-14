Indore निगम की भरी तिजोरी, वर्ष की अंतिम लोक अदालत में हुई रिकॉर्ड वसूली, खाते में आए ₹101 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शनिवार 13 दिसंबर को आयोजित वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत निगम के लिए संजीवनी साबित हुई। आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे नगर निगम को वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत से 101 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों में संपत्तिकर, जलकर जमा कराने वाले बकायादारों की भीड़ उमड़ी।

सबसे ज्यादा राजस्व जोन 22 से प्राप्त हुआ निगम को शनिवार को सबसे ज्यादा राजस्व जोन 22 से प्राप्त हुआ। यहां 1282 लोगों ने संपत्तिकर जमा किया। इस जोन से संपत्तिकर के रूप में 13 करोड़ 63 लाख 41,452 रुपये निगम के खाते में पहुंचे। इस जोन में 116 लोगों ने बकाया जलकर के रूप में 8,10,567 रुपये और कचरा संग्रहण शुल्क के रूप में 29 लोगों ने 4,10,345 रुपये निगम खाते में जमा कराए। इस तरह से शनिवार की लोक अदालत में निगम को इस जोन से 13 करोड़ 75 लाख 62 हजार से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ।