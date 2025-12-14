मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore निगम की भरी तिजोरी, वर्ष की अंतिम लोक अदालत में हुई रिकॉर्ड वसूली, खाते में आए ₹101 करोड़

    Indore News: शनिवार 13 दिसंबर को आयोजित वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत निगम के लिए संजीवनी साबित हुई। आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे नगर निगम को वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत से 101 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों में संपत्तिकर, जलकर जमा कराने वाले बकायादारों की भीड़ उमड़ी।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 08:01:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 08:01:44 PM (IST)
    Indore निगम की भरी तिजोरी, वर्ष की अंतिम लोक अदालत में हुई रिकॉर्ड वसूली, खाते में आए ₹101 करोड़
    Indore निगम की भरी तिजोरी।

    HighLights

    1. इंदौर निगम के लिए राहत लाई राष्ट्रीय लोक अदालत
    2. 19,952 ने जमा कराया 99 करोड़ से ज्यादा संपत्तिकर
    3. निगम के खाते में पहुंची 101 करोड़ रुपये से अधिक राशि

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शनिवार 13 दिसंबर को आयोजित वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत निगम के लिए संजीवनी साबित हुई। आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे नगर निगम को वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत से 101 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों में संपत्तिकर, जलकर जमा कराने वाले बकायादारों की भीड़ उमड़ी।

    सबसे ज्यादा राजस्व जोन 22 से प्राप्त हुआ

    निगम को शनिवार को सबसे ज्यादा राजस्व जोन 22 से प्राप्त हुआ। यहां 1282 लोगों ने संपत्तिकर जमा किया। इस जोन से संपत्तिकर के रूप में 13 करोड़ 63 लाख 41,452 रुपये निगम के खाते में पहुंचे। इस जोन में 116 लोगों ने बकाया जलकर के रूप में 8,10,567 रुपये और कचरा संग्रहण शुल्क के रूप में 29 लोगों ने 4,10,345 रुपये निगम खाते में जमा कराए। इस तरह से शनिवार की लोक अदालत में निगम को इस जोन से 13 करोड़ 75 लाख 62 हजार से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ।


    चार जोन ऐसे जहां से मिले 10 करोड़ से ज्यादा

    शहर में निगम के 22 जोन हैं। शनिवार की राष्ट्रीय लोक अदालत में इनमें से चार जोन ऐसे भी रहे जहां से निगम को 10 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें जोन 22 के अलावा जोन 16, 17 और 21 शामिल हैं। राजस्व संग्रहण में जोन छह सबसे पीछे रहा। यहां से निगम को सिर्फ 45 लाख 20 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ।

    यह भी पढ़ें- पुलिस को चकमा देने वालों की खैर नहीं... अब 'टायर किलर' से रुकेंगे संदिग्ध वाहन, प्रदेश में पहली बार होगा प्रयोग

    शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत एक नजर में

    • 22 जोन हैं निगम के शहर में

    • 19952 ने जमा कराया बकाया संपत्तिकर

    • 990797657 रुपये जमा हुए निगम के पास बकाया संपत्तिकर के रूप में

    • 3601 ने जमा कराया बकाया जलकर

    • 24841886 रुपये जमा हुए निगम के खाते में बकाया जलकर के रूप में

    • 688 ने जमा कराया बकाया कचरा संग्रहण शुल्क

    • 2224377 रुपये जमा हुए बकाया कचरा शुल्क के रूप में

    • 24221 बकायादारों ने जमा कराया बकाया शुल्क

    • 1017863920 रुपये का राजस्व पहुंचा निगम के खाते में शनिवार को

    लगातार प्रयास का परिणाम है

    इंदौर नगर निगम राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने कहा कि हमने राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 101 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व निगम के खाते में पहुंचा है। यह लगातार प्रयास का परिणाम है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.