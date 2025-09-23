मेरी खबरें
    Indore में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, जाली वेबसाइट बनाकर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने वाला ब्रोकर गिरफ्तार

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 08:47:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 08:47:10 PM (IST)
    Indore में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, जाली वेबसाइट बनाकर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने वाला ब्रोकर गिरफ्तार
    Indore में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई।

    1. जाली वेबसाइट बनाकर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने वाला गिरफ्तार
    2. अपराध शाखा ने आर्थिक अपराध के एक आरोपी को गिरफ्तार किया
    3. शेयर बाजार में निवेश और मुनाफा के झांसा देकर करता था ठगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने आर्थिक अपराध के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित शेयर बाजार में निवेश और मुनाफा के झांसा देकर ठगी करता था। आरोपित ने नामी कंपनी के नाम से जाली वेबसाइट भी बना ली थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगा है।

    जाली वेबसाइट बनाकर की ठगी

    डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार आरोपी लोकेश गुप्ता वेंकटेश नगर का निवासी है। उसके विरुद्ध धीरज माथुर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। धीरज ने पुलिस को बताया लोकेश ने आनंद राठी ग्रुप (मुंबई) के नाम से जाली वेबसाइट बनाई थी। उसने धीरज और उसकी बेटी से शेयर बाजार में निवेश करने और ज्यादा मुनाफा दिलाने का आश्वासन देकर करीब 74 लाख रुपये निवेश करवा लिए। आरोपित ने आनंद राठी ग्रूप का फर्जी लेटर हेड भी बना लिया था।

    पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा

    केस दर्ज होने के बाद आरोपित ने मकान बदल लिया और राऊ थाना अंतर्गत सिलिकान सिटी में रहने लगा। सोमवार रात पुलिस ने दबिश देकर पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला आरोपित इंटरनेट काल का उपयोग करता था। पुलिस ने उसके इंस्टाग्राम पेज की जानकारी निकाली तो पत्नी के मोबाइल नंबर मिलें। उसकी काल डिटेल निकाल कर राऊ में छापा मारा। लोकेश ने करोड़ों रुपये की ठगी की है। उसने निवेश करने वालों को भी एजेंट बना लिया था। उन्हें कमिशन का लालच लेकर लोगों से निवेश करवाने लगा था।

