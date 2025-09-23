Indore में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, जाली वेबसाइट बनाकर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने वाला ब्रोकर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने आर्थिक अपराध के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित शेयर बाजार में निवेश और मुनाफा के झांसा देकर ठगी करता था। आरोपित ने नामी कंपनी के नाम से जाली वेबसाइट भी बना ली थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगा है।

जाली वेबसाइट बनाकर की ठगी डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार आरोपी लोकेश गुप्ता वेंकटेश नगर का निवासी है। उसके विरुद्ध धीरज माथुर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। धीरज ने पुलिस को बताया लोकेश ने आनंद राठी ग्रुप (मुंबई) के नाम से जाली वेबसाइट बनाई थी। उसने धीरज और उसकी बेटी से शेयर बाजार में निवेश करने और ज्यादा मुनाफा दिलाने का आश्वासन देकर करीब 74 लाख रुपये निवेश करवा लिए। आरोपित ने आनंद राठी ग्रूप का फर्जी लेटर हेड भी बना लिया था।