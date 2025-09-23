मेरी खबरें
    Indian Railways ने नवरात्रि का दिया तोहफा, ट्रेन में परोसा जाएगा फलाहारी भोजन, इतनी होगी कीमत

    IRCTC: सात्विक आहार के मैन्यू में साबूदाने से लेकर सेंधा नमक जैसी चीजें शामिल की हैं। जीरा आलू, आलू की टिक्की, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, मलाई बर्फी, लस्सी, सूखे मखाने, व्रत में खाई जाने वाली सब्जियां, मूंगफली नमकीन और सादा दही को शामिल किया गया है। इसके लिए IRCTC की ई-कैटरिंग वेबसाइट या ऐप पर बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 05:57:39 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 05:57:39 PM (IST)
    Indian Railways ने नवरात्रि का दिया तोहफा, ट्रेन में परोसा जाएगा फलाहारी भोजन, इतनी होगी कीमत
    Indian Railways ने नवरात्रि का दिया तोहफा।

    1. नवरात्र में रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू किया फलाहारी मैन्यू
    2. IRCTC की ई-कैटरिंग वेबसाइट या ऐप से कर सकते हैं बुक
    3. सात्विक थालियों की कीमत 100 से 200 रुपये के बीच है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवरात्र के दौरान उपवास रखकर ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) ने फलाहारी मैन्यू की शुरुआत की है। रेलवे ने यात्रियों के लिए सात्विक भोजन और फलाहारी भोजन की सुविधा शुरू कर दी है।

    ऐप से बुक कर सकेंगे खाना

    सात्विक आहार के मैन्यू में साबूदाने से लेकर सेंधा नमक जैसी चीजें शामिल की हैं। जीरा आलू, आलू की टिक्की, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, मलाई बर्फी, लस्सी, सूखे मखाने, व्रत में खाई जाने वाली सब्जियां, मूंगफली नमकीन और सादा दही को शामिल किया गया है।

    इसके लिए IRCTC की ई-कैटरिंग वेबसाइट या ऐप पर बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां ऑनलाइन पेमेंट या पे ऑन डिलीवरी दोनों ही विकल्प हैं। ऑर्डर करने पर संबंधित स्टेशन पर यात्री को अपनी बर्थ पर ही खाना मिल जाएगा। इन सात्विक थालियों की कीमत 100 से 200 रुपये के बीच है।

    वंदे भारत एक्सप्रेस में अब मिलेगी एक लीटर रेल नीर की बोतल

    भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत, खजुराहो वंदे भारत सहित अब सभी वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को फिर से एक लीटर रेल नीर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को 500 मिली रेल नीर की बोतल दी जाती थी।

    रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी किए हैं कि यात्रियों को एक लीटर रेल नीर की बोतल उपलब्ध कराई जाए। IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सिन्हा ने बताया कि रेलवे बोर्ड से सर्कुलर जारी किया गया है।

