टीही-धार रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन की स्पीड टेस्टिंग आज, 130 किमी की रफ्तार से दौड़ेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत टीही से धार के बीच नवनिर्मित रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। रविवार शाम 25 हजार वोल्ट (25 केवी) एसी ओवरहेड लाइन को चार्ज कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। सोमवार को इस रेलखंड पर विद्युत इंजन से गति परीक्षण किया जाएगा।

टीही और धार के बीच नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का सिविल, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग कार्य पूरा होने के बाद 30 अक्टूबर से छह नवंबर तक निरीक्षण एवं गति परीक्षण जारी है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, सीआरएस निरीक्षण से पहले निर्माण विभाग सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे टीही स्टेशन से नवीन विद्युतीकृत लाइन पर स्पीड ट्रायल शुरू करेगा।