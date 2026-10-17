अच्छी खबर : इंदौर-दाहोद नई रेल परियोजना की तीन किमी लंबी टीही टनल में ट्रैक बिछाने का काम हुआ पूरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-दाहोद नई रेल परियोजना को लेकर अच्छी खबर है। रेलवे ने टीही के आगे बन रही लगभग तीन किमी लंबी टनल (2957 मीटर) में बैलास्टलेस ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा कर लिया है। टनल के अंदर रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए बैलास्टलेस ट्रैक (बीएलटी) बिछाया है।

अब टनल के अंदर करीब 15 से 20 दिन ट्रैक के कांक्रीट को सेट होने में लगेंगे। साथ ही 20 से 25 दिन में रेलवे टनल के बचे हुए कामों की फिनिशिंग भी पूरी कर लेगा। रेलखंड को शीघ्र पूरा कराकर कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) निरीक्षण की दिशा में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। 27 या 28 अक्टूबर को सीआरएस होने की संभावना है।