    इंदौर जिला प्रशासन ने साढ़े 52 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन से हटाया तबेला और गैरेज

    इंदौर जिला प्रशासन की टीम ने ग्राम खजराना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 296 रकबा 0.769 हेक्टेयर भूमि जो की शासकीय भूमि है। इसमें 35000 वर्गफीट के पैकी भाग ...और पढ़ें

    By prem jatEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 01:59:05 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 02:03:39 PM (IST)
    इंदौर जिला प्रशासन ने साढ़े 52 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन से हटाया तबेला और गैरेज
    जिला प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची।

    HighLights

    1. कार्रवाई कर अतिक्रमण हटकार सरकारी जमीन को खाली करवाया
    2. ग्राम खजराना स्थित भूमि पर बनाया गया था तबेला और गैरेज
    3. कलेक्टर शिवम शर्मा ने दिए थे, इसे खाली कराने के निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिला प्रशासन की टीम ने कलेक्टर शिवम शर्मा के निर्देश पर साढ़े 52 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इस जमीन पर भैंसों का तबेला और गैरेज बना था। जानकारी के मुताबिक ग्राम खजराना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 296 रकबा 0.769 हेक्टेयर भूमि जो की शासकीय भूमि है। इसमें 35000 वर्गफीट के पैकी भाग पर इमरान पटेल द्वारा भैंस का तबेला बनाया गया था और शाकीर शाह द्वारा गैरेज का निर्माण किया गया था। प्रशासन की टीम ने इन पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटकार सरकारी जमीन को खाली करवाया।

    इधर... कॉलोनी के गेट पर अवैध तबेले को हटाने की रहवासियों ने लगाई गुहार

    न्यू आरटीओ रोड, पालदा स्थित संस्कृति पाम-1 कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। संस्कृति पाम कॉलोनी रहवासी संघ के बैनर तले कॉलोनीवासियों ने आवेदन देकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। रहवासियों ने बताया कि व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से गायों का तबेला स्थापित कर लिया गया है, जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो रहा है।


    गंदगी, दुर्गंध और मवेशियों की आवाजाही के कारण स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने अतिक्रमण हटाकर भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

