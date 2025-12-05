इंदौर में घरेलू नौकर ने चुराया हीरा लगा 5 लाख रुपए का ब्रेस, नौकर सहित-सुनार गिरफ्तार

मेरी खबरें
    भंवरकुआं टीआई के मुताबिक माणिकबाग रोड़ निवासी आरती सांघी के घर में चोरी हुई थी। आरती की गीता भवन पर गिफ्ट की दुकान है। ब्रेसलेट सास ने उपहार में दिया था। नहाने जाने के दौरान घर से चोरी हो गया था। गुरुवार को आरती ने थाना में रिपोर्ट लिखवाई। क्राइम ब्रांच को भी मामला सौंपा गया। टीम ने सबसे पहले गणपत पुत्र जोगड़ा कामता निवासी भाणारावत नागपुर(महाराष्ट्र) को पकड़ा।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 10:10:14 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 10:13:07 PM (IST)
    इंदौर में सामने आया चोरी का मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। घरेलू नौकर ने महिला कारोबारी के घर से हीरा लगा पांच लाख रुपये का ब्रेस चुरा लिया। पुलिस ने शक के आधार पर नौकर को पकड़ा तो दलाल और सुनार का नाम बताया। तीनों को आरोपितों को गिरफ्तार कर ब्रेसलेट बरामद कर लिया है।

    भंवरकुआं टीआई के मुताबिक माणिकबाग रोड़ निवासी आरती सांघी के घर में चोरी हुई थी। आरती की गीता भवन पर गिफ्ट की दुकान है। ब्रेसलेट सास ने उपहार में दिया था। नहाने जाने के दौरान घर से चोरी हो गया था।


    गुरुवार को आरती ने थाना में रिपोर्ट लिखवाई। क्राइम ब्रांच को भी मामला सौंपा गया। टीम ने सबसे पहले गणपत पुत्र जोगड़ा कामता निवासी भाणारावत नागपुर(महाराष्ट्र) को पकड़ा।

    उसने बताया राहुल पुत्र राजेश वाघले निवासी सेठीनगर की मदद से धानगली(सराफा) के सुनार दिलीप इंदरलाल रघुवंशी को बेचा है। पुलिस ने तीनों को पकड़ा औ्र हीरा लगा सोने का ब्रेसलेट जब्त कर लिया।

    वृद्धा से दो तोला चेन लूटने वाले तीन गिरफ्तार

    राजेंद्रनगर पुलिस ने तीन बदमाशों को पकड़ा है। आरोपितों ने वृद्धा से दो तोला वजनी सोने की चेन लूटी थी। पुलिस के अनुसार स्कीम-108 में कंचन पाटीदार के साथ घटना हुई थी। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित प्रेम शिंदे निवासी मार्तंड नगर,आकाश परिहार निवासी मार्तँड नगर और रियान रशीद शाह निवासी नायता मुंडला को पकड़ लिया।

