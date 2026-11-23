नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संपत्ति और रुपयों के लालच में पिता और बहन की हत्या कर फरार हुआ हर्ष यादव लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। पुलिस की तीन टीमें दिल्ली और गुरुग्राम क्षेत्र में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन आरोपित मोबाइल बंद कर गायब हो जाता है। वह बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिससे पुलिस को उसकी तलाश में परेशानी हो रही है।

एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर में हर्षिता यादव और गांधीनगर के अरिहंत नगर में राजू यादव की हत्या की गई थी। आरोपी हर्ष यादव, राजू का गोद लिया बेटा है। वह संपत्ति और रुपयों की मांग कर रहा था। राजू ने एक साल पहले ही 50 लाख रुपये में अशोक नगर का मकान बेचा था। उसने हर्ष को अलग कर दिया था और बेटी के साथ रह रहा था।