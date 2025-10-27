MP Weather Update: अरब सागर की नमी से अक्टूबर में बरस रहा इंदौर, आज भी होगी झमाझम बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अरब सागर से आ रही नमी के असर से इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अक्टूबर माह में लगातार वर्षा हो रही है। शनिवार रात से शुरू हुई बूंदाबांदी रविवार सुबह गरज-चमक के साथ तेज वर्षा में बदल गई। एयरपोर्ट क्षेत्र में सुबह 11.30 बजे तक 11 मिमी और रीगल क्षेत्र में 14 मिमी बारिश दर्ज की गई। थोड़ी देर की तेज वर्षा से शहर की सड़कों पर जलजमाव की स्थिति भी बन गई।

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि सोमवार को इंदौर में बादल छाए रहेंगे और मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। वर्तमान में अरब सागर पर बने अवदाब क्षेत्र से लगातार नमी आ रही है, जिसके चलते सोमवार और मंगलवार को इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में अधिक वर्षा और प्रदेश के अन्य हिस्सों में कहीं-कहीं वर्षा की संभावना है।

रविवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 20.6 डिग्री रहा।

अक्टूबर में दूसरी बार झमाझम

इस साल अक्टूबर में दूसरी बार झमाझम वर्षा हुई है। 2 अक्टूबर को इंदौर में 114.6 मिमी बारिश दर्ज हुई थी, जबकि 26 अक्टूबर को 11 मिमी। अब तक अक्टूबर में कुल 125.7 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है।

जारी रहेगा बादल और बूंदाबांदी का दौर

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने मोथा तूफान के प्रभाव से इंदौर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादल और बूंदाबांदी का सिलसिला अगले सप्ताह तक जारी रह सकता है।

तीन दिन में आठ डिग्री गिरा पारा

पिछले तीन दिनों में इंदौर के अधिकतम तापमान में करीब 8 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है।

24 अक्टूबर : 31 डिग्री

25 अक्टूबर : 28.6 डिग्री

26 अक्टूबर : 23.5 डिग्री

