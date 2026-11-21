नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कॉलोनाइजर मनीष गोधा के आफिस पर हुई फायरिंग की जांच अब लारेंस गैंग के नेटवर्क पर केंद्रित हो गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि करीब दस महीने पहले भी गोधा को लारेंस गैंग के हैंडलर हैरी बाक्सर से धमकी मिली थी। देवास के बिंजना निवासी राहुल राठौर उर्फ राहुल बाबा ने गोधा के घर, ऑफिस और मंदिर की रैकी कर उनके फोटो-वीडियो और लोकेशन हैरी बॉक्सर तक पहुंचाई थी।

गांधी नगर निवासी मनीष गोधा के गोधा एस्टेट स्थित ऑफिस पर गुरुवार रात स्कूटर सवार बदमाश गोलियां चलाकर फरार हो गया था। गांधी नगर थाने में दर्ज एफआईआर की जांच क्राइम ब्रांच की एसआईटी कर रही है। शुक्रवार को अधिकारियों ने बैठक कर पहले गिरफ्तार हो चुके बदमाशों का रिकॉर्ड खंगाला तो राहुल राठौर के बयान सामने आए।

पुलिस के मुताबिक, राहुल ने पहले मनीष गोधा की रैकी करने और उन पर हमले की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। उसे यह जिम्मेदारी नागदा के राजपाल चंद्रावत ने दी थी। राजपाल का संपर्क हैरी बॉक्सर से तिहाड़ जेल में हुआ था। दोनों इंटरनेट कॉलिंग के जरिये बातचीत करते थे। राहुल ने गोधा की गतिविधियों की जानकारी और फोटो-वीडियो हैरी तक पहुंचाए थे। जांच में यह भी सामने आया कि राहुल पांच करोड़ रुपये लेने भी गया था, लेकिन 40 मिनट इंतजार करने के बाद देवास लौट गया। फिरौती की एक किस्त दुबई के रास्ते भिजवाए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई है।