नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता की जांच के लिए इंदौर को बड़ी सुविधा मिली है। इंदौर की संभागीय खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता मिलने के बाद अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने भी अधिसूचित कर दिया है।

पांच नवंबर 2026 को मिली इस स्वीकृति के बाद प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों के नमूनों की विधिवत जांच की जा सकेगी। इससे इंदौर संभाग और आसपास के क्षेत्रों से लिए गए नमूनों की जांच स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। साथ ही भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला पर निर्भरता भी कम होगी। नईदुनिया लैब शुरू करने के मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है।