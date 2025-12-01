Indore Gold Rate: इंदौर में सोना 1400 और चांदी 3000 रुपये तक उछली

मेरी खबरें
    इंदौर में सोना केडबरी 1400 रुपये उछलकर 129000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 3000 रुपये और बढ़कर 173000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। बढ़ते दामों की वजह से बाजार में कारोबार कमजोर ही बना हुआ है। ज्वेलर्स का कहना है कि सोमवार को यूएस डालर इंडेक्स दो हफ़्ते के सबसे निचले लेवल पर ट्रेड कर रहा था।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 08:56:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 08:58:21 PM (IST)
    HighLights

    1. भारतीय बाजारों में भी दोनों धातुओं की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा।
    2. इंदौर में सोना केडबरी 1400 रुपये उछलकर 129000 रुपये प्रति दस ग्राम रही।
    3. चांदी चौरसा 3000 रुपये और बढ़कर 173000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। कमजोर डालर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज कटौती की उम्मीग से सोने के दाम को सपोर्ट मिल रहा है। सप्ताह के पहले कामकाजी दिन अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में तेजी का वातावरण जारी रहा।कामेक्स पर सोना वायदा 45 डालर उछलकर 4255 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 121 सेंट बढ़कर 57.61 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती नजर आई है।

    इसके चलते भारतीय बाजारों में भी दोनों धातुओं की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। इंदौर में सोना केडबरी 1400 रुपये उछलकर 129000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 3000 रुपये और बढ़कर 173000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। बढ़ते दामों की वजह से बाजार में कारोबार कमजोर ही बना हुआ है। ज्वेलर्स का कहना है कि सोमवार को यूएस डालर इंडेक्स दो हफ़्ते के सबसे निचले लेवल पर ट्रेड कर रहा था।


    कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4255 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4262 डालर और नीचे में 4204 डालर प्रति औंस और चांदी 57.61 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 57.83 डालर और नीचे में 55.81 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    सोना केडबरी रवा नकद में 129000 सोना (आरटीजीएस) 132300, सोना 22 कैरेट 117700 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। शनिवार को सोना 127600 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 173000, चांदी आरटीजीएस 176000 चांदी टंच 173100 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1880 रु. प्रति नग बिका। शनिवार को चांदी 170000 रु. पर बंद हुई थी।

