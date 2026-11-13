इस बार 12500 नहीं, 10500 अंकों का हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण; इसलिए पिछड़ा इंदौर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 12500 अंकों का होना था, लेकिन ऐनवक्त पर इसमें बदलाव करते हुए इसे 10500 का कर दिया गया। वाटर प्लस और गारबेज फ्री सिटी सर्वे के दो हजार अंक निर्धारित थे, लेकिन ये दोनों सर्वे करवाए ही नहीं जा सके। ये दोनों सर्वे होते तो इंदौर को इनमें शत प्रतिशत अंक मिलते और परिणाम कुछ और होता।

स्वच्छ सर्वेक्षण में दस्तावेजीकरण के साथ-साथ नवाचार का महत्व होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से शहर में कोई नवाचार नहीं हुआ। डैश बोर्ड अब तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए जब तक यह जारी नहीं हो जाता तब तक असमंजस जारी रहेगा। नईदुनिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए निर्धारित अंक और उनकी संभावनाओं को तलाशा।