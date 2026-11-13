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इस बार 12500 नहीं, 10500 अंकों का हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण; इसलिए पिछड़ा इंदौर

Swachh Survekshan 2026: वाटर प्लस और गारबेज फ्री सिटी सर्वे होते तो इंदौर को मिलते शत-प्रतिशत अंक।

By Kuldeep BhawsarEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 07:47:17 AM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 07:53:49 AM (IST)
इस बार 12500 नहीं, 10500 अंकों का हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण; इसलिए पिछड़ा इंदौर
इंदौर की छप्पन दुकान। - फाइल फोटो

HighLights

  1. सर्वे में वाटर प्लस और गारबेज फ्री सिटी सर्वे के दो हजार अंक थे
  2. ये दोनों सर्वे करवाए ही नहीं जा सके, इसमें इंदौर को पूरे अंक मिलते
  3. सर्वे में दस्तावेजीकरण के साथ-साथ नवाचार का भी महत्व होता है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 12500 अंकों का होना था, लेकिन ऐनवक्त पर इसमें बदलाव करते हुए इसे 10500 का कर दिया गया। वाटर प्लस और गारबेज फ्री सिटी सर्वे के दो हजार अंक निर्धारित थे, लेकिन ये दोनों सर्वे करवाए ही नहीं जा सके। ये दोनों सर्वे होते तो इंदौर को इनमें शत प्रतिशत अंक मिलते और परिणाम कुछ और होता।

स्वच्छ सर्वेक्षण में दस्तावेजीकरण के साथ-साथ नवाचार का महत्व होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से शहर में कोई नवाचार नहीं हुआ। डैश बोर्ड अब तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए जब तक यह जारी नहीं हो जाता तब तक असमंजस जारी रहेगा। नईदुनिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए निर्धारित अंक और उनकी संभावनाओं को तलाशा।


विजिबल क्लीननेस (दृश्यमान स्वच्छता) 1500 अंक

इस श्रेणी में सर्वे टीम ने दिखाई देने वाली स्वच्छता का आकलन किया था। सर्वे टीम के सदस्य औचक निरीक्षण पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान भी कई क्षेत्रों में सड़कों पर कचरा पड़ा था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट) 1500 अंक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर इंदौर में पिछले कई वर्षों से सतत काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में संभावना है कि इस क्षेत्र में हमें शत प्रतिशत अंक मिले होंगे।

स्वच्छता जन-जागरूकता

यह हमारा कमजोर क्षेत्र रहा। स्वच्छता जन जागरूकता को लेकर पिछले कई माह से कोई काम नहीं हुआ। आशंका है कि इस क्षेत्र में हमें कम अंक मिले होंगे।

कचरा छंटाई, संकलन और परिवहन (1000 अंक)

यह इंदौर का मजबूत क्षेत्र है। कचरा छंटाई, संकलन और परिवहन की इंदौरी व्यवस्था आदर्श मानी जाती है। कई स्थानीय निकाय इसका अनुसरण करते हैं। शत प्रतिशत अंक मिलने की संभावना।

स्वच्छता तक पहुंच (1000 अंक)

संभावना है कि इस क्षेत्र में भी इंदौर को शत प्रतिशत अंक मिले होंगे।

प्रयुक्त जल प्रबंधन (1000 अंक)

यूस्ड वाटर मैनेजमेंट को लेकर इंदौर में अब भी बहुत काम करने की संभावना है। प्रयुक्त जल को फिलहाल बगीचे, निर्माण में शत प्रतिशत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आशंका है कि इस क्षेत्र में हमें कम अंक मिले होंगे।

सिस्टम सुदृढ़ीकरण और संस्थागत पैरामीटर (1000 अंक)

इंदौर के स्वच्छता माडल को मजबूत माना जाता है। कई स्थानीय निकाय इससे सीखने के लिए इंदौर आ चुके हैं। संभावना है कि शत प्रतिशत अंक मिले हैं।

सिटीजन फीडबैक और शिकायत निवारण (1000 अंक)

नगर निगम के 311 एप के माध्यम से नागरिक फीडबैक दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। संभावना है कि इस क्षेत्र में भी शत प्रतिशत अंक मिले हैं।

नाला सफाई (500 अंक)

नाला टेपिंग को लेकर हुए घोटाले के बाद आशंका है कि इस क्षेत्र में हमें शत प्रतिशत अंक नहीं मिले हों।

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सफाईकर्मियों का कल्याण (500 अंक)

नगर निगम सफाईकर्मियों के कल्याण के लिए सतत योजनाएं चलाता है। इस क्षेत्र में शत प्रतिशत अंक मिलने की संभावना है।

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