इंदौर ने सिद्ध किया वह है स्वच्छता का असली गुरु, चेला बना देपालपुर भी पाएगा राष्ट्रीय सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : संगत का असर सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता बल्कि यह किसी शहर की दशा और दिशा भी बदल सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर से महज 45 किमी दूर स्थित देपालपुर के साथ। 20-22 हजार जनसंख्या वाला देपालपुर दो साल पहले तक गुमनामी के अंधेरे में गुम था।

स्वच्छता से उसका कोई विशेष लेना-देना नहीं था। शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े होते थे। गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग करने का कोई नियम नहीं था। ट्रेंचिंग ग्राउंड के हालत इतने खराब थे कि उसके सामने से गुजरना भी मुश्किल था। खुली नालियां ओवरफ्लो होती रहती थीं। गंदगी जहां-तहां सड़क पर बहती रहती थी।

देपालपुर को साथ मिला देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का ऐसी ही परिस्थितियों में देपालपुर को साथ मिला देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का। एक साल पहले जब इंदौर ने देपालपुर की अंगुली थामी और उसे स्वच्छता की राह पर चलना सीखाना शुरू किया तो किसी को विश्वास नहीं था कि इंदौर के प्रयास से देपालपुर न सिर्फ अपने पैरों पर चलना सीखेगा बल्कि ऐसी ऊंची छलांग लगाएगा कि अगले सर्वेक्षण में उसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुन लिया जाएगा। सुपर स्वच्छ जोड़ी श्रेणी में देपालपुर का राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना तय है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में सुपर स्वच्छ जोड़ी श्रेणी में देपालपुर का राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना तय है। देपालपुर की टीम पिछले तीन दिन से दिल्ली में है। लगातार रिहर्सल भी चल रही है ताकि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होते वक्त कोई चूक न हो। देपालपुर की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने का पूरा श्रेय देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जाता है।

सितंबर 2025 में जब इंदौर को देपालपुर की सफाई व्यवस्था में बदलाव और सुधार की जिम्मेदारी मिली थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि इंदौर इतना बड़ा बदलाव ले जाएगा कि देपालपुर राष्ट्रपति पुरस्कार का हकदार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। बुधवार सुबह राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के हाथों इंदौर के साथ-साथ देपालपुर का सम्मान भी होगा। गुरु ने सिखाया सफाई का मंत्र, चेले ने ऐसे हासिल किया मुकाम इंदौर ने स्वच्छता में देश को राह दिखाई तो अब उसी राह पर चलकर देपालपुर भी राष्ट्रीय पहचान बनाने जा रहा है। इंदौर को देपालपुर की स्वच्छता व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मिली थी। इंदौर ने यहां सिर्फ सफाईकर्मी और संसाधन बढ़ाने का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि स्वच्छता को आदत, जिम्मेदारी और जनभागीदारी बनाने का तरीका सिखाया। अब गुरु की सीख का असर दिखाई देने लगा है। शिष्य देपालपुर राष्ट्रीय पुरस्कार की दहलीज तक पहुंच गया है। इस तरह बढ़ा स्वच्छता का सफर गुरु ने सबसे पहले क्या सिखाया? इंदौर ने देपालपुर को सबसे पहले स्वच्छता की बुनियादी कार्यशैली समझाई। बताया कि घर-घर कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे को घर से ही अलग-अलग करना, नियमित सफाई और कचरे का उचित निपटान इन चीजों पर ध्यान दिया। सफाई को अभियान नहीं बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था बनाया। असर यह पड़ा कि लोगों में सफाई को लेकर जागरूकता आई। रटाया नहीं, आदत बनाना सिखाया स्वच्छता का असली पाठ नागरिकों को पढ़ाया गया। घरों में कचरा अलग-अलग रखने, सड़क पर कचरा नहीं फेंकने और सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। गुरु की सबसे बड़ी सीख : निगरानी इंदौर के माडल में सफाई के साथ उसकी निगरानी भी महत्वपूर्ण है। किस वार्ड में सफाई हुई, कहां कचरा उठा कहां नहीं, कहां सफाई को लेकर शिकायत आई और किस शिकायत का कितने समय में समाधान हुआ। कितनी शिकायतें लंबित हैं और उनका निराकरण क्यों नहीं हुआ, जैसी चीजों की लगातार निगरानी की गई। इसका नियमित आकलन किया गया।