इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 12 और 13 जनवरी को मिलेंगे फार्म, 19 तक वापस लिया जा सकता है नाम
28 जनवरी 2026 को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी 12 और 13 जनवरी को नामांकन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए नामांकन फार्म 15 और 16 जनवरी को जमा करा ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 06:54:32 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 07:28:38 PM (IST)
इंदौर हाई कोर्ट में होंगे चुनाव।
HighLights
- 23 जनवरी को प्रत्याशी-संघ के बीच संवाद होगा।
- 28 जनवरी को मतगणना शुरू कर दी जाएगी।
- रात 11 से पहले परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने बुधवार को इसे घोषित किया। 28 जनवरी 2026 को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी 12 और 13 जनवरी को नामांकन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
भरे हुए नामांकन फार्म 15 और 16 जनवरी को जमा कराए जा सकेंगे। निर्वाचन समिति 17 जनवरी को नामांकम फार्म की जांच करेगी। इसी दिन वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी कर दी जाएगी।
प्रत्याशी 19 जनवरी दोपहर तीन से पांच के बीच नाम वापस ले सकते हैं। 20 जनवरी को निर्वाचन समिति प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर देगी।
संघ के सदस्यों के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे प्रत्याशी
- इस बार निर्वाचन समिति ने प्रत्याशियों और संघ के सदस्यों के बीच सीधे संवाद की व्यवस्था भी की है।
- चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 जनवरी को कार्यकारिणी सदस्य पद पर भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी संघ के सदस्यों से सीधे संवाद करेंगे।
- 23 जनवरी को पदाधिकारी पद के प्रत्याशी और संघ के सदस्यों के बीच संवाद होगा।
- 28 जनवरी को मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी।
- रात 11 बजे से पहले परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
- गौरतलब है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में इस बार लगभग 2800 सदस्य मतदान के लिए पात्र हैं।