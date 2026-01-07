इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 12 और 13 जनवरी को मिलेंगे फार्म, 19 तक वापस लिया जा सकता है नाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने बुधवार को इसे घोषित किया। 28 जनवरी 2026 को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशी 12 और 13 जनवरी को नामांकन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

भरे हुए नामांकन फार्म 15 और 16 जनवरी को जमा कराए जा सकेंगे। निर्वाचन समिति 17 जनवरी को नामांकम फार्म की जांच करेगी। इसी दिन वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी कर दी जाएगी।

प्रत्याशी 19 जनवरी दोपहर तीन से पांच के बीच नाम वापस ले सकते हैं। 20 जनवरी को निर्वाचन समिति प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर देगी।

संघ के सदस्यों के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे प्रत्याशी