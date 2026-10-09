मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

पिछले साल अक्टूबर में देश के ठंडे शहरों में शुमार इंदौर इस बार मानसून की जल्द विदाई व बादल गायब होने से तप रहा है

Weather : पिछले वर्ष जहां अक्टूबर में इंदौर देश के मैदानी इलाकों के सबसे ठंडे शहरों में शुमार था और न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री तक पहुंचा था, वहीं ...और पढ़ें

By Udaypratap SinghEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 07:52:16 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 07:52:53 AM (IST)
पिछले साल अक्टूबर में देश के ठंडे शहरों में शुमार इंदौर इस बार मानसून की जल्द विदाई व बादल गायब होने से तप रहा है
इस बार गर्मी से परेशान हो रहे हैं शहरवासी। -नईदुनिया

HighLights

  1. इंदौर में बीते तीन दिन से 36 डिग्री से अधिक है पारा
  2. न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है
  3. इस बार अक्टूबर में शहरवासियों को गर्मी सता रही है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पिछले वर्ष जहां अक्टूबर में इंदौर देश के मैदानी इलाकों के सबसे ठंडे शहरों में शुमार था और न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री तक पहुंचा था, वहीं इस बार न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं इसके उलट इस बार अक्टूबर में शहरवासियों को गर्मी सता रही है।

इंदौर में बीते तीन दिनों से पारा 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। 11 साल बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में पारा 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। इंदौर में बीते तीन दिनों से तापमान का उच्च स्तर बना हुआ है। गुरुवार को शहर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा।


बादल न होने के कारण दिन में आ रही धूप पारा बढ़ा रही है

गौरतलब है कि इंदौर में 20 अक्टूबर 2018 को अक्टूबर में उच्चतम अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया था। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में बादल न होने के कारण दिन में आ रही धूप पारा बढ़ा रही है। वहीं अभी हवाओं का रुख भी उत्तर पश्चिमी बना हुआ है।

पांच से छह दिन तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी

ऐसे में अगले पांच से छह दिन तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद हवाओं का रुख उत्तरी व उत्तरी पूर्वी होने पर दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इंदौर शहर के अलावा संभाग के अन्य जिलों में भी पारा बढ़ा हुआ है। गुरुवार को इंदौर संभाग में इंदौर के साथ रतलाम, उज्जैन व धार में भी पारा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पिछले पांच दिनों में इंदौर शहर ऐसे बढ़ा दिन का पारा

दिनांक अधिकतम तापमान
4 अक्टूबर 35.8
5 अक्टूबर 35.3
6 अक्टूबर 36.2
7 अक्टूबर 36.3
8 अक्टूबर 36.5

नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में

इंदौर संभाग के इन जिलों में गुरुवार को 36 डिग्री से अधिक रहा पारा

  • धार : 36.9

  • उज्जैन : 36.8

  • रतलाम : 36.5

नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में

यह भी पढ़ें- MP Weather Update: जबलपुर-रीवा समेत 12 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए चेतावनी जारी