पिछले साल अक्टूबर में देश के ठंडे शहरों में शुमार इंदौर इस बार मानसून की जल्द विदाई व बादल गायब होने से तप रहा है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पिछले वर्ष जहां अक्टूबर में इंदौर देश के मैदानी इलाकों के सबसे ठंडे शहरों में शुमार था और न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री तक पहुंचा था, वहीं इस बार न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं इसके उलट इस बार अक्टूबर में शहरवासियों को गर्मी सता रही है।

इंदौर में बीते तीन दिनों से पारा 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। 11 साल बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में पारा 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। इंदौर में बीते तीन दिनों से तापमान का उच्च स्तर बना हुआ है। गुरुवार को शहर में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा।