नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रेडिंग और निवेश की रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले नितिन जोशी और उसकी पत्नी परागिता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस जांच में ठगी की रकम करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

अब तक 65 से अधिक पीड़ित शिकायत लेकर सामने आ चुके हैं। पुलिस को आरोपित दंपती के 28 बैंक खातों की जानकारी मिली, लेकिन ज्यादातर खाते खाली मिले हैं। कुछ खातों में तो निगेटिव बैलेंस है। घर की तलाशी के दौरान पूजा घर से केवल 13 हजार 700 रुपये मिले।