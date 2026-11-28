नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में शराब ठेकेदार सिद्धार्थ उर्फ बंटी यादव को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह लग्जरी बसों और ट्रकों के माध्यम से ठेके की आड़ में गुजरात शराब भेज रहा था। बंटी पूर्व पार्षद बंते यादव का बेटा है।

पुलिस ने पिछले दिनों सागर सालट, सुनील वसूनिया और रतन प्रजापत को गुजरात जाने वाली बस से शराब की पेटियां ले जाते पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि शराब कंचनबाग स्थित दुकान से लाई गई थी। दुकान का लाइसेंस आदित्य शिवहरे के नाम पर है, जबकि संचालन बंटी यादव करता है। पुलिस ने मैनेजर विनोद और अजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में बंटी की भूमिका बताई।