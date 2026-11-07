इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को महापौर की झंडी, कहा- किसी को बेवजह परेशान न करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के इंदौर में प्रस्तावित कार्यक्रम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि दिलजीत का कार्यक्रम अच्छे से हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किसी को भी अकारण और बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सी-21 के के मैदान को लेकर महापौर ने कहा कि कार्यक्रम के बाद मैदान के दस्तावेज और संपत्तिकर इत्यादि की जांच की जाएगी।
इंदौर में दिलजीत का कार्यक्रम 15 नवंबर को प्रस्तावित है। पूर्व में हुए दिलजीत के कार्यक्रम के टैक्स को लेकर उठे मुद्दे को लेकर महापौर ने कहा कि इस विषय को स्पष्ट कर दिया गया है। जो एजेंसी वर्तमान में काम कर रही है, उसे नए नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही काम करना होगा। यदि पुरानी एजेंसी ने पैसे जमा नहीं किए हैं तो उसके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी।
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