मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर मेट्रो पहली बार हीरा नगर स्टेशन तक पहुंची, दशहरे तक रेडिसन चौराहे तक ट्रायल रन

    इंदौर मेट्रो ने शुक्रवार को अपने ट्रायल रन के दौरान पहली बार हीरा नगर स्टेशन तक का सफर तय किया। गांधी नगर स्टेशन से रवाना हुई मेट्रो 11.65 किमी की दूरी तय कर दोपहर चार बजे हीरा नगर स्टेशन पहुंची।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 03:00:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 03:00:31 AM (IST)
    इंदौर मेट्रो पहली बार हीरा नगर स्टेशन तक पहुंची, दशहरे तक रेडिसन चौराहे तक ट्रायल रन
    इंदौर मेट्रो पहली बार हीरा नगर स्टेशन तक पहुंची

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर मेट्रो ने शुक्रवार को अपने ट्रायल रन के दौरान पहली बार हीरा नगर स्टेशन तक का सफर तय किया। गांधी नगर स्टेशन से रवाना हुई मेट्रो 11.65 किमी की दूरी तय कर दोपहर चार बजे हीरा नगर स्टेशन पहुंची। इस मौके पर मेट्रो के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य भी मौजूद रहे, जो रेडिसन चौराहे से ट्रॉली में बैठकर हीरा नगर पहुंचे और फिर मेट्रो से सुपर कॉरिडोर स्टेशन तक यात्रा की।

    गौरतलब है कि 19 सितंबर को मेट्रो पहली बार गांधी नगर से एमआर-10 स्टेशन तक पहुंची थी। वहीं शुक्रवार को यह हीरा नगर स्टेशन तक चली। योजना के अनुसार दशहरे तक मेट्रो बापट चौराहा, मेघदूत उद्यान और विजय नगर चौराहा होते हुए रेडिसन चौराहे तक पहुंचेगी।

    मेट्रो संचालन शुरू करने से पहले भारतीय रेल के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) की टीम इंदौर आकर इस हिस्से का निरीक्षण करेगी। अप्रूवल मिलने के बाद कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम दिसंबर में सुपर कॉरिडोर 3 से रेडिसन तक ट्रैक का परीक्षण करेगी। सीएमआरएस की मंजूरी के बाद ही गांधी नगर से रेडिसन चौराहे तक नियमित यात्री संचालन शुरू होगा।

    शुक्रवार का ट्रायल रन शेड्यूल

    • 2:15 बजे : सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन से रवाना हुई मेट्रो

    • 2:45 बजे : हीरा नगर स्टेशन पहुंची

    • 3:30 बजे : हीरा नगर से निकली

    • 4:00 बजे : सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन पर वापस पहुंची

    अब तक का ट्रायल रन सफर

    • 19 सितंबर : गांधी नगर से एमआर-10 तक (8.24 किमी)

    • 26 नवंबर : गांधी नगर से हीरा नगर तक (11.65 किमी)

    • 2 अक्टूबर तक : रेडिसन चौराहे तक (15.76 किमी)

    फिलहाल यात्रियों के लिए चल रही मेट्रो (4.28 किमी)

    गांधी नगर (देवी अहिल्या बाई होलकर स्टेशन) से सुपर कॉरिडोर 3 (झलकारी बाई स्टेशन) तक।

    निर्माण कार्य की स्थिति

    सुपर कॉरिडोर 2 से रेडिसन चौराहे तक 11 मेट्रो स्टेशन निर्माणाधीन हैं। अगले डेढ़ माह में इनके कांक्रीट ढांचे और प्लेटफार्म का काम पूरा होगा। लिफ्ट, एस्केलेटर और प्रवेश-निकास मार्ग का काम भी तेजी से चल रहा है। अनुमान है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक स्टेशन पूरी तरह तैयार हो जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.