नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में मोबाइल चोरी करने वाला एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो वारदात के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहा है। गिरोह के निशाने पर ज्यादातर अधेड़ उम्र के लोग होते हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों, दुकानों और रेस्टोरेंट में सक्रिय इस गिरोह का तरीका भी कुछ अलग है। इसके सदस्य उन लोगों पर नजर रखते हैं, जो यूपीआई से भुगतान करते हैं। चोरी के तत्काल बाद यूपीआई से रुपये भी निकाल लिए जाते हैं।

क्राइम ब्रांच और थानों में दस से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह के किशोर सदस्य दुकानों और रेस्टोरेंट में ग्राहकों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जैसे ही कोई ग्राहक मोबाइल से भुगतान करने के बाद फोन वापस जेब में रखता है, किशोर उसका पीछा शुरू कर देते हैं। ग्राहक आगे किसी दुकान पर खरीदारी के लिए रुकता है या भीड़ में उलझता है, तो मौका देखकर उसका मोबाइल पार कर दिया जाता है।