दुकान पर जाकर आप भी बोलते हैं 'भैया स्कैनर देना'? तो आज ही सुधार लें अपनी यह आदत! जानें QR कोड और स्कैनर के बीच का असली फर्क

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज के डिजिटल दौर में चाय की टपरी से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह ऑनलाइन पेमेंट का बोलबाला है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम रोजाना बोलचाल में एक बहुत बड़ी तकनीकी गलती कर रहे हैं? जहां देखो, वहां यही सुनाई देता है कि "भैया, स्कैनर देना" या "अपना स्कैनर दिखाना"। असल में जिसे लोग स्कैनर समझकर मांगते हैं, वह स्कैनर नहीं बल्कि QR कोड होता है। रोजमर्रा की जल्दबाजी में अधिकतर लोग इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क भूल जाते हैं और गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

क्या होता है QR कोड दुकान के काउंटर पर जो चौकोर काले और सफेद रंग के छोटे-छोटे डॉट्स या बॉक्स वाला कार्ड रखा होता है, उसे QR कोड कहते हैं। इसका पूरा नाम 'क्विक रिस्पॉन्स कोड' है। यह एक तरह का डिजिटल बारकोड है, जिसके अंदर दुकानदार का बैंक अकाउंट नंबर, UPI आईडी, वेबसाइट लिंक या पेमेंट से जुड़ी जानकारी छिपी होती है। यह सिर्फ एक इमेज या प्रिंटेड कोड है, जो खुद से कोई काम नहीं कर सकता।