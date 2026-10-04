इंदौर से मानसून की विदाई, 37 प्रतिशत कम बारिश; बोरिंग सूखने से अक्टूबर में 272 टैंकरों से सप्लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर सहित प्रदेशभर से शनिवार को मानसून की विदाई हुई। बीते चार वर्षा में इस बार इंदौर शहर में सबसे कम वर्षा हुई है। इस बार इंदौर शहर में पूरे मानसून सीजन में औसत से 37 प्रतिशत कम वर्षा हुई। इंदौर शहर में औसत वर्षा 929.4 मिमी होती है। वही इस बार चार माह में 590.1 मिमी वर्षा ही हुई है।