इंदौर में एमआर-11 से होगी रिंग रोड की कनेक्टिविटी, बायपास तक की राह होगी सुगम

    Indore Ring Road: इंदौर शहर में सुगम आवागमन के लिए मास्टर प्लान के तहत प्रमुख सड़कों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। एमआर-11 और रिंग रोड के बीच निपानिया मेन रोड तिराहा के पास से 12 मीटर चौड़ी और लगभग 500 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे वाहन रिंग रोड से सीधे एमआर-11 पर पहुंच सकेंगे, जिससे बायपास तक की यात्रा सुगम हो जाएगी।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 10:57:42 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 11:02:59 AM (IST)
    इंदौर में सड़कों के जुड़ने से यातायात होगा सुगम। फाइल फोटो

    1. 2.5 करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण।
    2. 12 मीटर चौड़ी और 500 लंबी होगी सड़क।
    3. निर्माण बायपास की दिशा से किया जा रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में सुगम आवागमन के लिए मास्टर प्लान के तहत प्रमुख सड़कों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण सड़क एमआर-11 और रिंग रोड के बीच निपानिया मेन रोड तिराहा के पास से निर्माण किया जाएगा। यह सड़क 12 मीटर चौड़ी होगी और इसकी लंबाई लगभग 500 मीटर होगी। इस सड़क के माध्यम से वाहन रिंग रोड से सीधे एमआर-11 पर पहुंच सकेंगे, जिससे बायपास तक की यात्रा सुगम हो जाएगी।

    इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) द्वारा इस सड़क का निर्माण शासन से प्राप्त 75 करोड़ रुपये के फंड से किया जा रहा है। एबी रोड से बायपास तक 3.5 किमी लंबी सड़क का निर्माण बायपास की दिशा से आरंभ किया गया है। अब एमआर-11 की कनेक्टिविटी एबी रोड के साथ-साथ रिंग रोड से भी हो सकेगी।

    आईडीए ने दोनों सड़कों के बीच की अधूरी सड़क के निर्माण की स्वीकृति हाल ही में अपनी बोर्ड बैठक में दी है। आईडीए के सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया कि सड़क निर्माण के साथ-साथ विद्युत लाइनों को भी शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए बजट का प्रविधान किया गया है।

    12 मीटर की चौड़ाई पर ही निर्माण हुआ है

    मास्टर प्लान के अनुसार, रिंग रोड और एमआर-11 के बीच की 500 मीटर लंबी सड़क की चौड़ाई 60 मीटर निर्धारित की गई थी, लेकिन टीएनसीपी ने यहां 12 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की अनुमति दी है। इसलिए सड़क को चौड़ा करने के बजाय 12 मीटर की चौड़ाई पर ही निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण से राजीव गांधी चौराहा से बायपास तक वाहनों का आवागमन बेहतर होगा।

    सड़क का निर्माण बायपास की दिशा से किया जा रहा है, क्योंकि एमआर-11 के अलाइनमेंट में कई स्थानों पर बाधाएं हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा सड़क पर कुछ कॉलोनियों की विकास अनुमतियां भी आ रही हैं, और देवास नाका एबी रोड पर अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता है।

