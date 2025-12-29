इंदौर में चला निगम का बुलडोजर, 4 घंटे में हटाए 40 मकानों के बाधक हिस्से, ट्रेजर टाउन को एबी रोड से जोड़ने का रास्ता साफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रेजर टाउन को एबी रोड से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम की रिमूवल टीम ने सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मास्टर प्लान की इस सड़क में बाधक 40 निर्माण हटाए। कार्रवाई लगभग चार घंटे चली। 150 से ज्यादा निगमकर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। विवाद की आशंका के चलते कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस सड़क के तैयार होने के बाद ट्रेजर टाउन की सीधी कनेक्टिविटी एबी रोड से हो जाएगी। कार्रवाई के दौरान किसी मकानों का दो से लेकर आठ फीट तक का हिस्सा हटाया गया। दो कालोनियों के इंट्री गेट भी हटाए गए हैं। ट्रेजर टाउन होते हुए एबी रोड तक बनने वाली सड़क मास्टर प्लान में शामिल है, लेकिन इसका काम लंबे समय से अटक रहा था।

नगर निगम ने चौड़ीकरण में 40 मकानों को चिह्नित किया था वर्तमान सड़क जीर्णशीर्ण हालत में है। रहवासी इसके चौड़ीकरण और निर्माण की मांग को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। यह सड़क 30 मीटर चौड़ी और लगभग 1.5 किमी लंबाई की है। इस सड़क के एक ओर से निर्माण शुरू भी हो चुका है लेकिन बाधक निर्माण की वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। नगर निगम ने चौड़ीकरण में 40 मकानों को चिह्नित किया था। हाल ही में इन बाधक निर्माण को हटाने के संबंध में नोटिस भी जारी किए गए थे। यही वजह थी कि सोमवार सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ। रहवासी पहले ही निर्माण हटाने का मन बना चुके थे। बावजूद इसके हंगामे की आशंका के चलते भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।