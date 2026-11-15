स्वच्छता में झटके के बाद एक्शन में निगमायुक्त, इंदौर में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों का कटा वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को लगे झटके के बाद अब नगर निगम के जिम्मेदार सफाई के मामले पर फिर सख्त होते दिख रहे हैं। शनिवार को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सुबह से शहर के निरीक्षण पर निकल पड़े। अन्नपूर्णा रोड से लेकर भंवरकुआं, सपना-संगीता और कलेक्टोरेट तक सघन दौरा हुआ।

सफाई व्यवस्था बदहाल, कर्मचारियों और एनजीओ पर गिरी गाज मुख्य सड़कों से लेकर तालाब किनारे तक पटरी से उतरी सफाई व्यवस्था के दर्शन हुए। इसके बाद सफाईकर्मियों से लेकर सीएसआइ, दरोगा के साथ स्वच्छता बनाने के काम करने वाले एनजीओ पर भी नगर निगम ने कार्रवाई की। सभी पर आर्थिक दंड लगा दिया गया। इस बीच सड़क पर दिन में जलती स्ट्रीट लाइट पर भी निगमायुक्त की नजर पड़ गई तो विद्युत उपयंत्री का भी वेतन काटने का निर्देश दे दिया।