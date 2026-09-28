इंदौर राजवाड़ा बस हादसा: गाड़ी में तोड़फोड़ और पथराव करने पर 3 लोगों पर FIR, हादसे में हुई थी 2 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजवाड़ा पर रविवार दोपहर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) की पीएम सेवा के अंतर्गत शुरू की गई बस से चार लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। हादसे के बाद बस में भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। इस मामले में एमजी रोड पुलिस ने कंपनी के सुपरवाइजर की शिकायत पर तीन लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

तोड़फोड़ और पथराव करने वाले 3 युवकों पर मामला दर्ज एमजी रोड पुलिस ने एमएस कांबिंग कंपनी के सुपरवाइजर तशील की शिकायत पर अभिषेक ठाकुर, विजय यादव और पंकज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के अनुसार तशील ने बताया कि ड्राइवर धनराज गांगले से हादसे के बाद भीड़ ने अचानक बस में तोड़फोड़ की। इसमें तीन लोगों ने वहां मौजूद लोगों को उकसाया और बस पर पथराव किया।