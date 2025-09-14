Indore एमवाय अस्पताल चूहा कांड... पहले चूहों को करते थे नजरअंदाज, अब 14 दिन में 40 पकड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआईसीयू वार्ड में नवजातों को चूहे द्वारा कुतरने के मामले में पेस्ट कंट्रोल सहित चूहा पकड़ने के मामले में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। एमजीएम से जुड़े सभी अस्पतालों में अब 15 दिन के बजाय सात दिन में पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। पहले जिम्मेदार चूहे दिखाई देने पर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन घटना के बाद एक सितंबर से अब तक करीब 40 चूहे पकड़ लिए गए है।

रोडेंट बाक्स लगाए गए इन चूहों को एमवाय अस्पताल के तलघर, गार्डन, ओपीडी आदि स्थानों से पिंजरे और रोडेंट बाक्स की मदद से पकड़ा गया है। पेस्ट कंट्रोल की एजेंसी बदलने के बाद यह भी सामने आया कि अस्पताल में पहले से लगे रोडेंट बाक्स खराब हो चुके थे। इसके कारण इनसे चूहे पकड़ में आ ही नहीं पा रहे थे। सिर्फ दिखावे के लिए इन्हें लगाया गया था। यहीं कारण है कि अब नए रोडेंट बाक्स लगाए गए है।