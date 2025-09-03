इंदौर के एमवाय अस्पताल चूहों के कुतरने से घायल दूसरे बच्चे की भी हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव (MY Hospital) अस्पताल में लापरवाही का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के NICU में रविवार और सोमवार को दो नवजात शिशुओं को चूहों ने कुतर दिया था। इसमें से एक नवजात की मंगलवार को और दूसरे की आज मौत हो गई।

31 अगस्त को भर्ती हुई थी भर्ती एक नवजात बच्ची धार जिले के गढ़ की रहने वाली थी, जबकि दूसरा बच्चा देवास जिले के कमलापुर के परिवार से संबंधित है। बच्ची को 31 अगस्त को भर्ती कराया गया था, जहां उसे चूहे ने हाथ में काटा था। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची पहले से ही बेहद नाजुक हालत में थी, उसका वजन मात्र 1.2 किलो था और हीमोग्लोबिन भी काफी कम था।