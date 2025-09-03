मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर के एमवाय अस्पताल चूहों के कुतरने से घायल दूसरे बच्चे की भी हुई मौत

    MP News: इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU में चूहों ने दो नवजातों को काट लिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। लापरवाही पर दो नर्सें निलंबित की गईं और पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर घटना पर जांच कमेटी गठित कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 03:01:05 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 03:08:19 PM (IST)
    इंदौर के एमवाय अस्पताल चूहों के कुतरने से घायल दूसरे बच्चे की भी हुई मौत
    इंदौर के MY अस्पताल में जिस नवजात को चूहे ने कुतरा

    HighLights

    1. एमवाय अस्पताल में दो नवजातों की मौत
    2. चूहों ने काटा, अस्पताल प्रशासन पर सवाल
    3. लापरवाही पर नर्सें निलंबित, जांच कमेटी बनी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव (MY Hospital) अस्पताल में लापरवाही का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के NICU में रविवार और सोमवार को दो नवजात शिशुओं को चूहों ने कुतर दिया था। इसमें से एक नवजात की मंगलवार को और दूसरे की आज मौत हो गई।

    31 अगस्त को भर्ती हुई थी भर्ती

    एक नवजात बच्ची धार जिले के गढ़ की रहने वाली थी, जबकि दूसरा बच्चा देवास जिले के कमलापुर के परिवार से संबंधित है। बच्ची को 31 अगस्त को भर्ती कराया गया था, जहां उसे चूहे ने हाथ में काटा था। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची पहले से ही बेहद नाजुक हालत में थी, उसका वजन मात्र 1.2 किलो था और हीमोग्लोबिन भी काफी कम था।

    घटना के बाद डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने लापरवाही बरतने वाली नर्स श्वेता चौहान और आकांक्षा बेंजामिन को निलंबित कर दिया। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट मारग्रेट जोसेफ को भी हटा दिया गया। ICU इंचार्ज समेत कई जिम्मेदार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

    स्वास्थ्य कमिश्नर ने डीन से मांगा जवाब

    स्वास्थ्य कमिश्नर ने डीन से जवाब मांगा है और कहा है कि यह घटना अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही का उदाहरण है। वहीं, अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल रही एजाइल कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि जांच में पाया गया कि पेस्ट कंट्रोल केवल दिखावे के लिए किया जा रहा था।

    डीन ने सात दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कमेटी गठित की है। इस घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    ये भी पढ़ें: Indore Jhanki 2025: अनंत चतुर्दशी पर झांकियों में दिखेगी महिला सशक्तीकरण और धार्मिक आस्था की झलक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.