आज से 16 कोच के साथ चलेगी इंदौर–नागपुर वंदे भारत, जानें टाइम टेबल और किराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोमवार से स्थायी रूप से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। आठ अतिरिक्त कोच जोड़ने के बाद ट्रेन की बैठने की क्षमता दोगुनी हो गई है। पहले यह ट्रेन आठ कोच के साथ चलती थी, जिसमें 526 सीटें उपलब्ध थीं। अब 16 कोच होने के बाद सीट क्षमता बढ़कर 1124 हो गई है। इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और सुविधा भी बढ़ेगी।
टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं
ट्रेन की समय-सारिणी पूर्ववत ही रहेगी। पहले दिन सीसी, सीसी तत्काल और ईसी श्रेणी में सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन रविवार रात को ही ईसी तत्काल की सभी सीटें फुल हो गईं और यात्रियों को "नो मोर बुकिंग" का संदेश दिखाई दिया। खास बात यह रही कि एग्जीक्यूटिव क्लास तत्काल की टिकटों की बुकिंग सबसे ज्यादा हुई।
ट्रेन का किराया इस प्रकार है-
सीसी (चेयरकार): 1655 रुपये
सीसी तत्काल: 1895 रुपये
ईसी (एग्जीक्यूटिव क्लास): 3015 रुपये
ईसी तत्काल: 3540 रुपये
