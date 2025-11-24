आज से 16 कोच के साथ चलेगी इंदौर–नागपुर वंदे भारत, जानें टाइम टेबल और किराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोमवार से स्थायी रूप से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। आठ अतिरिक्त कोच जोड़ने के बाद ट्रेन की बैठने की क्षमता दोगुनी हो गई है। पहले यह ट्रेन आठ कोच के साथ चलती थी, जिसमें 526 सीटें उपलब्ध थीं। अब 16 कोच होने के बाद सीट क्षमता बढ़कर 1124 हो गई है। इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और सुविधा भी बढ़ेगी।