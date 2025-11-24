मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आज से 16 कोच के साथ चलेगी इंदौर–नागपुर वंदे भारत, जानें टाइम टेबल और किराया

    पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोमवार से स्थायी रूप से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। आठ अतिरिक्त कोच जोड़ने के बाद ट्रेन की बैठने की क्षमता दोगुनी हो गई है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 06:12:30 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 06:12:30 AM (IST)
    आज से 16 कोच के साथ चलेगी इंदौर–नागपुर वंदे भारत, जानें टाइम टेबल और किराया
    इंदौर–नागपुर वंदे भारत(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सोमवार से स्थायी रूप से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा
    2. इससे पहले इसको 8 कोच के साथ चलाया जा रहा था
    3. अब 16 कोच होने के बाद सीट क्षमता बढ़कर 1124 हो गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोमवार से स्थायी रूप से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। आठ अतिरिक्त कोच जोड़ने के बाद ट्रेन की बैठने की क्षमता दोगुनी हो गई है। पहले यह ट्रेन आठ कोच के साथ चलती थी, जिसमें 526 सीटें उपलब्ध थीं। अब 16 कोच होने के बाद सीट क्षमता बढ़कर 1124 हो गई है। इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और सुविधा भी बढ़ेगी।

    टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं

    ट्रेन की समय-सारिणी पूर्ववत ही रहेगी। पहले दिन सीसी, सीसी तत्काल और ईसी श्रेणी में सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन रविवार रात को ही ईसी तत्काल की सभी सीटें फुल हो गईं और यात्रियों को "नो मोर बुकिंग" का संदेश दिखाई दिया। खास बात यह रही कि एग्जीक्यूटिव क्लास तत्काल की टिकटों की बुकिंग सबसे ज्यादा हुई।


    ट्रेन का किराया इस प्रकार है-

    सीसी (चेयरकार): 1655 रुपये

    सीसी तत्काल: 1895 रुपये

    ईसी (एग्जीक्यूटिव क्लास): 3015 रुपये

    ईसी तत्काल: 3540 रुपये

    इसे भी पढ़ें- दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा “लोकतंत्र की लड़ाई अब Gen Z को लड़नी है”, SIR पर उठाए सवाल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.