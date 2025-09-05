Indore News: लगातार बारिश के चलते इंदौर के स्कूलों में 6 सितंबर, शनिवार को छुट्टी घोषित
जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिले के सभी शासकीय अशासकीय, शिक्षण संस्थाओं में 6 सितंबर शनिवार को अवकाश रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा अवकाश की घोषणा की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग डीईओ शांता स्वामी द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। अवकाश नर्सरी से कक्षा 12वीं तक रहेगा।
Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 08:14:54 PM (IST)
Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 08:17:36 PM (IST)
इंदौर में स्कूल रहेंगे बंद।
जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिले के सभी शासकीय अशासकीय, शिक्षण संस्थाओं में 6 सितंबर शनिवार को अवकाश रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा अवकाश की घोषणा की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग डीईओ शांता स्वामी द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। अवकाश नर्सरी से कक्षा 12वीं तक रहेगा।