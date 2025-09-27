मेरी खबरें
    Indore: डेढ़ करोड़ की साइबर ठगी में शामिल इंजीनियरिंग व एलएलबी छात्र समेत नौ गिरफ्तार

    जांच में पता चला विजय अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का सदस्य है, जो साथियों के साथ लखनऊ की जेल में बंद है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दर्ज कर अदालत व जेल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया है। एसपी के अनुसार आरोपित टेलीग्राम से चीन के ठग से जुड़े थे।

    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 09:09:28 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 09:11:31 PM (IST)
    Indore: डेढ़ करोड़ की साइबर ठगी में शामिल इंजीनियरिंग व एलएलबी छात्र समेत नौ गिरफ्तार
    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए आरोपित।
    2. पहले जेल में बंद के खाते में भेजी थी धनराशि।
    3. वर्तमान में चीनी ठग के संपर्क में हैं आरोपित।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य साइबर सेल ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सेवानिवृत जनरल मैनेजर एस. कुमार के साथ हुई एक करोड़ 39 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में नौ लोगों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया है। इनमें एलएलबी व इंजीनियरिंग छात्र भी शामिल हैं। एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ ने बताया कि एस. कुमार ने पिछले दिनों फेसबुक पर स्टाक ट्रेडिंग का विज्ञापन देखा और लिंक ओपन कर ली। इसके बाद साइबर अपराधी उनसे संपर्क करने लगे।

    अंतरराष्ट्रीय ठग ने इंस्टीट्यूशनल स्टाक, ओटीसी ट्रेड (ओवर द काउंटर) आइपीओ ट्रेडिंग तथा ब्लाक ट्रेडिंग का झांसा दिया और कुमार की आइडी बना दी। रुपये निवेश करने पर 490 प्रतिशत तक मुनाफा देने का झांसा दिया।

    आरोपितों ने मई और जून माह तक कुमार से अलग-अलग खातों में कुल एक करोड़ 39 लाख रुपये जमा करवा लिए। जांच में पता चला कि कुमार ने कुछ रुपये विजय शंकर द्विवेदी निवासी गोमती नगर (लखनऊ) के बंधन बैंक (पुणे) के खाते में जमा करवाए हैं।

    जांच में पता चला विजय अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का सदस्य है, जो साथियों के साथ लखनऊ की जेल में बंद है। इस मामले में भी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दर्ज कर अदालत व जेल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया है।

    एसपी के अनुसार आरोपित टेलीग्राम से चीन के ठग से जुड़े थे। भारत में फर्जी खाते खुलवाकर ठगी की राशि जमा करवा देते थे। इसमें से खाताधारक और स्वयं का कमीशन निकालकर शेष राशि यूएसडीटी एवं क्रिप्टो के माध्यम से चीन भिजवा देते थे।

    इनकी हुई है गिरफ्तारी

    • विजय शंकर द्विवेदी पुत्र कामता प्रसाद बिहारीलाल द्विवेदी निवासी ताओजी नगर वडगांव शेरी बिहाइंड सिद्ध टेंपल पुण्य नगरी सोसायटी जवल, पुणे (महाराष्ट्र) स्थायी पता- ग्राम कुसमी पुरेबल्लू तहसील जगतपुर जिला रायबरेली (उप्र) फिलहाल विनायक खंड गोमती नगर लखनऊ में रहता है।

    • -सत्यम तिवारी पुत्र भूपेंद्र नाथ तिवारी निवासी सोहावा पोस्ट जैतीखेड़ा लखनऊ (साइबर ला का छात्र है।) -सक्षम तिवारी पुत्र संदीप कुमार तिवारी निवासी खालीशाहट टोला नियर पिली कोठी रायबरेली (उप्र) (सीएस का छात्र है।)

    • -मोहम्मद शाद पुत्र अब्दुल कारी निवासी- लौताबाग पैसार आजाद नगर बाराबंकी (उप्र) (बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का छात्र)

    • -मनीष जायसवाल पुत्र रमेशचंद्र जायसवाल निवासी इब्राहिमपुर रोड नीलमथा बाजार थाना केंट लखनऊ (उप्र) (12वीं तक पढ़ा है।)

    • -कृष शुक्ला पुत्र रत्नाकर शुक्ला निवासी जानकीपुरम कुर्सी रोड गौडम्बा लखनऊ (उप्र) (बीएससी का छात्र है।)

    • -विनोद कुमार पुत्र जगतराम जायसवाल निवासी करदा नियर प्राइमरी स्कूल थाना वजीरगंज जिला गोंडा (उप्र) (बीबीए का छात्र)

    • -लईक अहमद पुत्र अजीज अहमद जवाहर नगर मनकापुर गोंडा। फिलहाल फुलबाग कालोनी जानकी पुरम कुर्सी रोड गुडम्बा पूर्वी लखनऊ (उप्र) में रहता है। (सिविल इंजीनियरिंग का छात्र)

    • -दिवाकर विक्रमसिंह पुत्र भीमसिंह निवासी बेम्हारी दुबौलिया बस्ती (उप्र) (बीसीए का छात्र है।)

