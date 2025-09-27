Indore: डेढ़ करोड़ की साइबर ठगी में शामिल इंजीनियरिंग व एलएलबी छात्र समेत नौ गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य साइबर सेल ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सेवानिवृत जनरल मैनेजर एस. कुमार के साथ हुई एक करोड़ 39 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में नौ लोगों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया है। इनमें एलएलबी व इंजीनियरिंग छात्र भी शामिल हैं। एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ ने बताया कि एस. कुमार ने पिछले दिनों फेसबुक पर स्टाक ट्रेडिंग का विज्ञापन देखा और लिंक ओपन कर ली। इसके बाद साइबर अपराधी उनसे संपर्क करने लगे।

अंतरराष्ट्रीय ठग ने इंस्टीट्यूशनल स्टाक, ओटीसी ट्रेड (ओवर द काउंटर) आइपीओ ट्रेडिंग तथा ब्लाक ट्रेडिंग का झांसा दिया और कुमार की आइडी बना दी। रुपये निवेश करने पर 490 प्रतिशत तक मुनाफा देने का झांसा दिया। आरोपितों ने मई और जून माह तक कुमार से अलग-अलग खातों में कुल एक करोड़ 39 लाख रुपये जमा करवा लिए। जांच में पता चला कि कुमार ने कुछ रुपये विजय शंकर द्विवेदी निवासी गोमती नगर (लखनऊ) के बंधन बैंक (पुणे) के खाते में जमा करवाए हैं।

जांच में पता चला विजय अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का सदस्य है, जो साथियों के साथ लखनऊ की जेल में बंद है। इस मामले में भी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दर्ज कर अदालत व जेल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया है। एसपी के अनुसार आरोपित टेलीग्राम से चीन के ठग से जुड़े थे। भारत में फर्जी खाते खुलवाकर ठगी की राशि जमा करवा देते थे। इसमें से खाताधारक और स्वयं का कमीशन निकालकर शेष राशि यूएसडीटी एवं क्रिप्टो के माध्यम से चीन भिजवा देते थे।