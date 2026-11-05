इंदौर पुलिस को 2026 में साइबर फ्रॉड की 7,000 शिकायतें मिलीं, 50 करोड़ की ठगी, 7 करोड़ वापस कराए

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस को इस साल साइबर धोखाधड़ी की 7,000 शिकायतें मिली हैं। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इन मामलों में पीड़ितों को लगभग 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से करीब 7 करोड़ रुपये वापस (रिकवर) करा लिए गए हैं।

450 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच, साइबर अपराधियों द्वारा हैक किए गए 350 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को वापस हासिल किया गया। इसके अलावा, लोगों के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल करके बनाए गए 450 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है।