इंदौर पुलिस ने बचाई चाइना डोर में फंसे कबूतर की जान, वीडियो हो रहा वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में चाइना डोर को लेकर संक्रांति के दिन पुलिस जगह-जगह अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरुक करती रही, इसके बाद भी इस जानलेवा डोर की चपेट में आकर 19 लोग घायल हो गए। इंसान ही नहीं चाइना डोर से परिंदों की जान पर भी बन आई। शहर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें चाइना डोर में एक कबूतर फंस गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डोर काटकर कबूतर को बचाया और उसे इलाज के लिए पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया।

इंदौर पुलिस द्वारा परिंदे की जान बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह भी बताया गया है कि चाइना डोर इंसानों के साथ ही परिंदों की जान के लिए भी खतरा है। शहर में मकर संक्राति के दिन चाइना डोर से उड़ाई जा रही पतंगों के बीच कल भी परिंदे फंसने के मामले सामने आए थे।