Indore Police: इंदौर में एक थाने पर दो टीआई पदस्थ करने की तैयारी, चार बड़े थानों से होगी शुरुआत

    इंदौर पुलिस विभाग एक अनोखा प्रयोग करने जा रहा है, जिसमें एक थाने में दो टीआई पदस्थ किए जाएंगे। इससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। शुरुआत में चार बड़े थानों से इसकी शुरुआत हो सकती है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने खाका तैयार करवाया है और इस योजना को जल्द ही लागू किया जा सकता है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 07:50:48 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 08:10:25 AM (IST)
    इंदौर के पुलिस थानों में होने जा रहा नया प्रयोग। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. बाणगंगा, लसूड़िया, विजय नगर और कनाड़िया में दो टीआई पदस्थ किए जा सकते हैं।
    2. कानून व्यवस्था में सुधार और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए उठाया गया कदम।
    3. इंदौर के पुलिस थानों में टीआई की पोस्टिंग मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर होगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कमिश्नोरेट के शीर्ष अधिकारी एक थाने में दो टीआई (निरीक्षक) पदस्थ करने की तैयारी में हैं। प्रयोग के तौर पर दो जोन के चार थानों से इसकी शुरुआत हो सकती है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने खाका तैयार करवाया है। ऐसा करने वाला इंदौर प्रदेश का पहला शहर होगा।

    दिसंबर 2021 में इंदौर-भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। उस वक्त भी कानून व्यवस्था संभालने के लिए मुंबई-दिल्ली की तर्ज पर एक थाने में दो टीआई पदस्थ करने पर विचार हुआ था पर योजना लागू नहीं की गई।

    बड़े शहरों में देखा तौर तरीका

    हाल ही में आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता की कमिश्नर प्रणाली का अध्ययन करवाया और रात्रि गश्त, समीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव किया। सकारात्मक परिणामों को देखते हुए कानून व्यवस्था संभालने और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए एक थाने में दो टीआई पदस्थ करने की योजना बनाई।

    विश्लेषण करने के बाद तय हुआ कि शुरुआत में बाणगंगा, लसूड़िया, विजय नगर और कनाड़िया जैसे बड़े थानों में दो-दो टीआई पदस्थ किए जा सकते हैं। इनके अलावा खजराना, चंदन नगर में भी यह प्रयोग हो सकता है। थाने में समकक्ष टीआई के स्थान पर एक जूनियर टीआई होगा।

    अपराध शाखा और ट्रैफिक में हैं ज्यादा टीआई

    इंदौर कमिश्नोरेट में 33 थाने हैं। इनमें एक-एक ही टीआई है। अपराध शाखा और ट्रैफिक में ही टीआई की संख्या ज्यादा है। वर्तमान में पुलिस लाइन में भी टीआई की संख्या ज्यादा है। एक थाने में दो टीआई पदस्थ करने पर पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों को भी मौका मिल सकता है। कानून व्यवस्था, वीआईपी ड्यूटी, विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

