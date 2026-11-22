नईदनिया प्रतिनिधि, इंदौर: स्वच्छता में देशभर में अपनी पहचान बना चुका इंदौर स्वच्छ हवा के मामले में चुनौतियों से जूझ रहा है। शहर में खराब सड़कें, जगह-जगह उखड़ा डामर, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, वाहनों का धुआं और लगातार कम होती हरियाली वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कारक बन रहे हैं। विडंबना यह है कि इंदौर के पास नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) के तहत कार्य योजना भी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई विभागों की जिम्मेदारियां भी तय हैं, इनके बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं।

वहीं, चंडीगढ़ ने सड़क किनारे हरियाली, ग्रीन बेड, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और नियमित सड़क सफाई जैसे छोटे प्रभावी उपायों से वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। नवंबर माह में दीपावली को छोड़कर वहां एक्यूआइ 100 के नीचे रहने और दीपावली पर भी करीब 134 तक पहुंचने के आंकड़े सामने आए हैं। यह अंतर इंदौर के लिए सीखने और व्यवस्था की समीक्षा करने का अवसर है।

खराब सड़कें बन रही हैं धूल का बड़ा स्रोत इंदौर में वायु प्रदूषण की चर्चा होते ही पटाखों, वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन की बात होती है, सड़कों से उड़ने वाली धूल को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिलती। कई प्रमुख मार्गों और आंतरिक सड़कों पर गड्ढे, उखड़ी सतह, अधूरे मरम्मत कार्य और खुदाई के बाद ठीक से सुधार नहीं किए गए। ये हिस्से धूल का स्रोत बनते हैं। सड़क किनारे जमा मिट्टी व धूल वाहनों के गुजरने से दोबारा हवा में फैलती है।

भारी यातायात वाले मार्गों पर समस्या और गंभीर हो जाती है। केवल मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई करना पर्याप्त नहीं है। सड़क की सतह को बेहतर बनाना, किनारों पर जमा मिट्टी हटाना, खोदाई के बाद समय पर रेस्टोरेशन और नियमित पानी का छिड़काव भी जरूरी है। संबंधित निर्माण एजेंसियां सड़क निर्माण और मरम्मत के साथ धूल नियंत्रण को कितनी गंभीरता से ले रही हैं? सड़कों की गुणवत्ता और उनकी नियमित देखरेख वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है।