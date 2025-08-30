मेरी खबरें
    Indore Rain: इंदौर में भारी बारिश से ठहर गया शहर, घरों, गलियों में घुसा पानी, घंटों तक ट्रैफिक जाम

    शहर के पूर्वी हिस्से के मुकबाले पश्चिमी हिस्से पर मेघ ज्यादा मेहरबान हुए। एयरपोर्ट क्षेत्र में शाम 5.30 बजे तक तीन घंटे में 77.7 मिमी वर्षा हुई। वही रीगल क्षेत्र में शाम 7 बजे तक 52.25 मिमी वर्षा हुई। शनिवार को हुई भारी बारिश के साथ इंदौर में अगस्त माह की औसत वर्षा (303 मिमी) कोटे की भी भरपाई हुई।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 09:43:07 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 09:52:40 PM (IST)
    Indore Rain: इंदौर में भारी बारिश से ठहर गया शहर, घरों, गलियों में घुसा पानी, घंटों तक ट्रैफिक जाम
    इंदौर में शनिवार को बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित।

    HighLights

    1. शहर के पश्चिमी हिस्से पर मेघ ज्यादा मेहरबान हुए।
    2. एयरपोर्ट क्षेत्र में तीन घंटे में 77.7 मिमी बारिश हुई।
    3. रीगल क्षेत्र में शाम 7 बजे तक 52.25 मिमी वर्षा हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में इस मानसून में तीसरी बार झमाझम वर्षा हुई। दोपहर दो बजे बाद इंदौर पर छाए बादलों ने गरज-चमक के साथ तेज बौछारों से तरबतर किया। शनिवार को हुई भारी वर्षा के कारण बीआरटीएस, रिंंग रोड,सुपर कारिडोर, प्रजापत नगर सहित कई स्थानों पर जल जमाव हुआ और सड़कें लबालब हो गई। इसके कारण दो पहिया व चार पहिया वाहन भी सड़कों पर बंद हो गए और लोग परेशान हुए।

    शहर के पूर्वी हिस्से के मुकबाले पश्चिमी हिस्से पर मेघ ज्यादा मेहरबान हुए। एयरपोर्ट क्षेत्र में शाम 5.30 बजे तक तीन घंटे में 77.7 मिमी वर्षा हुई। वही रीगल क्षेत्र में शाम 7 बजे तक 52.25 मिमी वर्षा हुई। शनिवार को हुई भारी बारिश के साथ इंदौर में अगस्त माह की औसत वर्षा (303 मिमी) कोटे की भी भरपाई हुई।

    इस मानसून सीजन में अगस्त माह में ही औसत वर्षा का कोटा पूरा हुआ है। इंदौर में इस मानसून सीजन में अब तक 615 मिमी वर्षा हो चुकी है। 30 अगस्त तक मानसून सीजन की औसत वर्षा से 14 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। इंदौर में इस मानसून सीजन की औसत वर्षा का कोटा पूरा होने की लिए 314.4 मिमी वर्षा की दरकार है।

    naidunia_image

    गरज-चमक के बादलों प्रदेश में सबसे अधिक इंदौर पर करवाई भारी बारिश

    भाेपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक द्रोणिका बीकानेर कोटा होते सिवनी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वही दक्षिण मप्र ऊपरी हवा का घेरा बना हुआ। इंदौर में शनिवार को दोपहर एक बजे बाद गरज-चमक वाले घने बादल छाए । इसके कारण तेज बौछारों के साथ भारी वर्षा हुई। फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम न होने से रविवार को रूक रूककर जारी रहेगी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

    naidunia_image

    प्रदेश में शनिवार को इंदौर में हुईं सर्वाधिक बारिश

    इंदौर : 78 मिमी

    खरगोन : 37 मिमी

    गुना : 15 मिमी

    खंडवा : 16 मिमी

    नोट : भोपाल मौसम केंद्र पर रात 8.30 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

    naidunia_image

    मानसून सीजन में इंदौर में तीसरी बार जमकर बरसे बादल

    26 जून को : 68.5 मिमी हुई वर्षा

    19 अगस्त को : 76.4 मिमी हुई वर्षा

    30 अगस्त को : 78 मिमी हुई वर्षा

    naidunia_image

    naidunia_image

