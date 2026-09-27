इंदौर में राजवाड़ा पर पीएम ई-बस हुई बेकाबू, चार लोगों को कुचला, एक की मौत, तीन घायलों की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजवाड़ा की भीड़ में रविवार दोपहर उस समय चीख-पुकार मच गई, जब पीएम ई-बस सेवा की एक इलेक्ट्रिक बस अचानक अनियंत्रित हो गई। ऑटो रिक्शा, स्कूटर,बाइक और पैदल यात्रियों को टक्कर मारते हुए बस पूजन सामग्री की दुकान के काउंटर तक चली गई।

बेकाबू बस ने चार लोगों को कूचला है। हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घायलों का गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है। एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक घटना रविवार दोपहर करीब ढाई बजे की है। इलेक्ट्रिक बस (एमपी 09 बीएस 8926) राजवाड़ा के बस स्टैंड की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक उसका नियंत्रण बिगड़ गया।

प्रत्यक्षदर्शी शकुंतला बाई के मुताबिक बस की रफ्तार कम होने के बजाय वह आगे बढ़ती चली गई। रास्ते में आए ई-रिक्शा से टक्कर मारने के बाद भी चालक रोक नहीं सका और अन्य राहगीरों चपेट में ले लिया। करीब सौ फीट दूर पूजन सामग्री की दुकान के काउंटर तक चली गई। दुकान संचालक राकेश सुगंधी के अनुसार दुकान के आगे ग्राहकों की बाइक और एक रिक्शा खड़ा हुआ था। उससे टकराने के बाद बस रुक गई थी। चंद सेकंड में मच गई भगदड़ राजवाड़ा जैसे व्यस्ततम बाजार में बस के अनियंत्रित होने से अफरा तफरी मच गई और लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे। सराफा एसीपी यश बिजौरिया भी उस वक्त राजवाड़ा पर मौजूद थे।